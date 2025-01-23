Укр

Эту закуску можно подавать самым дорогим гостям: не блины, а самое настоящее сокровище (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень вкусная закуска с лососем
Очень вкусная закуска с лососем. Фото Скриншот из видео

Аппетитная закуска из блинов

На праздничный стол хочется ставить что-нибудь вкусное и красивое. Мы рассказывали, как аппетитно запечь картошку. Теперь делимся рецептом роскошной закуски, которая подается в блинах.

В кулинарном блоге katherine.khoma рассказали, как приготовить блины с рыбой, огурцом и сливочным сыром. Это очень просто, вкусно, еще и выглядит эффектно на столе.

Ингредиенты:

  • мука — 130 г
  • яйца — 2
  • молоко — 330 мл
  • соль — 1/2 ч.л
  • сахар – 1 ч.л
  • подсолнечное масло — 2 ст.л

Для начинки:

  • огурец длинный
  • семга слабосоленая
  • сливочный сыр

Способ приготовления:

  1. Для блинов смешиваем в миске яйца. Преодолеваем к яичной массе подсолнечное масло, сахар и соль. Все хорошенько перемешиваем.
  2. Просеиваем муку и добавляем немного молока от общей массы (примерно 100 мл). Тщательно вымешиваем и только потом вливаем оставшееся молоко.
  3. Жарим блины на разогретой сковороде, но не производим большой огонь. Жарим небольшом количестве сливочного или растительного масла.
  4. Для начинки порезаем огурец и рыбу кубиками. Сыром смазываем весь блинчик и выкладываем начинку в начале блинчика. Остается только завернуть в трубочку и порезать на меньшие кусочки.

Блюдо очень привлекательно, а готовить его нереально просто. Также мы делились рецептом оригинального гуцульского салата под названием Шухи.

Теги:
#Рецепт #Лосось #Закуска #Блины