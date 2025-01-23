Эту закуску можно подавать самым дорогим гостям: не блины, а самое настоящее сокровище (видео)
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Аппетитная закуска из блинов
На праздничный стол хочется ставить что-нибудь вкусное и красивое. Мы рассказывали, как аппетитно запечь картошку. Теперь делимся рецептом роскошной закуски, которая подается в блинах.
В кулинарном блоге katherine.khoma рассказали, как приготовить блины с рыбой, огурцом и сливочным сыром. Это очень просто, вкусно, еще и выглядит эффектно на столе.
Ингредиенты:
- мука — 130 г
- яйца — 2
- молоко — 330 мл
- соль — 1/2 ч.л
- сахар – 1 ч.л
- подсолнечное масло — 2 ст.л
Для начинки:
- огурец длинный
- семга слабосоленая
- сливочный сыр
Способ приготовления:
- Для блинов смешиваем в миске яйца. Преодолеваем к яичной массе подсолнечное масло, сахар и соль. Все хорошенько перемешиваем.
- Просеиваем муку и добавляем немного молока от общей массы (примерно 100 мл). Тщательно вымешиваем и только потом вливаем оставшееся молоко.
- Жарим блины на разогретой сковороде, но не производим большой огонь. Жарим небольшом количестве сливочного или растительного масла.
- Для начинки порезаем огурец и рыбу кубиками. Сыром смазываем весь блинчик и выкладываем начинку в начале блинчика. Остается только завернуть в трубочку и порезать на меньшие кусочки.
Блюдо очень привлекательно, а готовить его нереально просто. Также мы делились рецептом оригинального гуцульского салата под названием Шухи.