Эту закуску можно подавать самым дорогим гостям: не блины, а самое настоящее сокровище (видео)

Аппетитная закуска из блинов

На праздничный стол хочется ставить что-нибудь вкусное и красивое. Мы рассказывали, как аппетитно запечь картошку. Теперь делимся рецептом роскошной закуски, которая подается в блинах.

В кулинарном блоге katherine.khoma рассказали, как приготовить блины с рыбой, огурцом и сливочным сыром. Это очень просто, вкусно, еще и выглядит эффектно на столе.

Ингредиенты:

мука — 130 г

яйца — 2

молоко — 330 мл

соль — 1/2 ч.л

сахар – 1 ч.л

подсолнечное масло — 2 ст.л

Для начинки:

огурец длинный

семга слабосоленая

сливочный сыр

Способ приготовления:

Для блинов смешиваем в миске яйца. Преодолеваем к яичной массе подсолнечное масло, сахар и соль. Все хорошенько перемешиваем. Просеиваем муку и добавляем немного молока от общей массы (примерно 100 мл). Тщательно вымешиваем и только потом вливаем оставшееся молоко. Жарим блины на разогретой сковороде, но не производим большой огонь. Жарим небольшом количестве сливочного или растительного масла. Для начинки порезаем огурец и рыбу кубиками. Сыром смазываем весь блинчик и выкладываем начинку в начале блинчика. Остается только завернуть в трубочку и порезать на меньшие кусочки.

Блюдо очень привлекательно, а готовить его нереально просто. Также мы делились рецептом оригинального гуцульского салата под названием Шухи.