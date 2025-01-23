Цю закуску можна подавати найдорожчим гостям: не млинці, а справжнісінький скарб (відео)

Апетитна закуска з млинців

На святковий стіл хочеться ставити щось смачне і красиве. Ми розповідали, як апетитно запекти картоплю. Тепер ділимось рецептом розкішної закуски, яка подається у млинцях.

У кулінарному блозі katherine.khoma розповіли, як приготувати млинці з рибою, огірком та вершковим сиром. Це дуже просто, смачно, ще й має ефектний вигляд на столі.

Інгредієнти:

борошно — 130 г

яйця — 2

молоко — 330 мл

сіль — 1/2 ч.л

цукор — 1 ч.л

соняшникова олія — 2 ст.л

Для начинки:

огірок довгий

сьомга слабосолона

вершковий сир

Спосіб приготування:

Для млинців змішуємо у мисці яйця. Долаємо до яєчної маси соняшникову олію, цукор та сіль. Все гарненько перемішуємо. Просіюємо борошно і додаємо трохи молока від загальної маси (приблизно 100 мл). Ретельно вимішуємо і тільки потім вливаємо молоко, яке залишилось. Смажимо млинці на розігрітій сковороді, але не робимо великий вогонь. Смажимо невеликій кількості вершкового масла або рослинної олії. Для начинки нарізаємо огірок та рибу кубиками. Сиром змащуємо весь млинець та викладаємо начинку на початку млинця. Залишається лише загорнути в трубочку і порізати на менші шматочки.

Страва дуже приваблива, а готувати її нереально просто. Також ми ділились рецептом оригінального гуцульського салату під назвою Шухи.