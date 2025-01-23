Цю закуску можна подавати найдорожчим гостям: не млинці, а справжнісінький скарб (відео)
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Апетитна закуска з млинців
На святковий стіл хочеться ставити щось смачне і красиве. Ми розповідали, як апетитно запекти картоплю. Тепер ділимось рецептом розкішної закуски, яка подається у млинцях.
У кулінарному блозі katherine.khoma розповіли, як приготувати млинці з рибою, огірком та вершковим сиром. Це дуже просто, смачно, ще й має ефектний вигляд на столі.
Інгредієнти:
- борошно — 130 г
- яйця — 2
- молоко — 330 мл
- сіль — 1/2 ч.л
- цукор — 1 ч.л
- соняшникова олія — 2 ст.л
Для начинки:
- огірок довгий
- сьомга слабосолона
- вершковий сир
Спосіб приготування:
- Для млинців змішуємо у мисці яйця. Долаємо до яєчної маси соняшникову олію, цукор та сіль. Все гарненько перемішуємо.
- Просіюємо борошно і додаємо трохи молока від загальної маси (приблизно 100 мл). Ретельно вимішуємо і тільки потім вливаємо молоко, яке залишилось.
- Смажимо млинці на розігрітій сковороді, але не робимо великий вогонь. Смажимо невеликій кількості вершкового масла або рослинної олії.
- Для начинки нарізаємо огірок та рибу кубиками. Сиром змащуємо весь млинець та викладаємо начинку на початку млинця. Залишається лише загорнути в трубочку і порізати на менші шматочки.
Страва дуже приваблива, а готувати її нереально просто. Також ми ділились рецептом оригінального гуцульського салату під назвою Шухи.