Таропрогноз на 26 января 2025: выберите карту и узнайте, что вас ждет в воскресенье

Откройтесь новому в этот день

Воскресенье, 25 января, обещает стать переломным. Некоторые получат возможность впустить в свою жизнь перемены и избавиться от чего-то ненужного. В то же время другим придется еще подождать изменений к лучшему.

Старайтесь не держитесь за прошлое. Будьте открыты к новому, доверяйте себе и двигайтесь вперед. Этот день может стать стартом нового жизненного этапа.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе от "Телеграфа" на двадцать шестой день января.

Выберите одну из карт на фото, чтобы узнать — чего ждать именно Вам:

Узнайте, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Четверка кубков, перевернутая Девятка мечей, Смерть

Перевернутая Четверка кубков

В обычном положении эта карта говорит об отрешении от мира и переоценке ценностей, однако ее перевернутое положение указывает на то, что Вы наконец готовы направиться навстречу приключениям и новым шансам, открыться для новых чувств, надежд и эмоций.

Перевернутая Девятка мечей

Вскоре в жизни наступит более благоприятный период, надежда и вера помогут Вам оправиться от испытаний, — а пока запаситесь терпением.

Смерть

Не бойтесь, на самом деле эта карта не имеет ничего общего со смертью в буквальном понимании этого слова. Она обещает вам "смерть" чего-то, что вам больше не нужно, конец старого этапа и обновление.

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