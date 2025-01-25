Таропрогноз на 26 січня 2025: виберіть карту й дізнайтесь, що на вас чекає в неділю

Відкрийтеся новому цього дня

Неділя, 25 січня, обіцяє стати переломною. Дехто отримає можливість впустити у своє життя зміни та позбутися чогось непотрібного. Водночас іншим доведеться ще зачекати на зміни на краще.

Намагайтеся не триматися за минуле. Будьте відкриті до нового, довіряйте собі та рухайтеся вперед. Цей день може стати стартом нового етапу.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі від "Телеграфа" на двадцять шостий день січня.

Виберіть одну з карт на фото, щоб дізнатися, чого чекати саме Вам:

Дізнайтесь, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Четвірка кубків, перевернута Дев’ятка мечів, Смерть

Перевернута Четвірка кубків

У звичайному положенні ця карта говорить про відмову від світу і переоцінку цінностей, проте її перевернуте положення вказує на те, що Ви нарешті готові попрямувати назустріч пригодам і новим шансам, відкритися для нових почуттів, надій та емоцій.

Перевернута Дев’ятка мечів

Незабаром у житті настане більш сприятливий період, надія та віра допоможуть Вам оговтатися від випробувань, а поки запасіться терпінням.

Смерть

Не бійтеся, насправді ця карта не має нічого спільного зі смертю в буквальному розумінні цього слова. Вона обіцяє вам "смерть" чогось, що вам більше не потрібно, кінець старого етапу та оновлення.

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