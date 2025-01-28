Таропрогноз на 29 января 2025: выберите карту и узнайте, что вас ждет в среду

День принесет много радости

Каждый день несет свои уроки, вызовы и возможности. Среда, 29 января, подарит благоприятные изменения для многих. Одни почувствуют, что тяжелые времена проходят, а вместо этого в их жизнь приходят новые чувства, другие смогут найти выход из сложной ситуации или придут к успеху благодаря смелым решениям.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе от "Телеграфа" на двадцать девятый день января.

Выберите одну из карт на фото, чтобы узнать — чего ждать именно Вам:

Узнайте, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Восьмерка кубков, перевернутая Восьмерка мечей, Маг

Перевернутая Восьмерка кубков

В этом положении карта может говорить о совершенной ошибке, которая повлекла за собой бессмысленную трату времени, однако также указывает и на то, что тяжелые времена подходят к концу. Более того, может появиться новая любовь или отношения.

Перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но скоро все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.

Маг

Эта карта говорит, что скоро Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на кого из знаков Зодиака окажет особое влияние Новолуние 29 января.