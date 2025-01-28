Таропрогноз на 29 січня 2025: виберіть карту й дізнайтесь, що на вас чекає в середу

День принесе багато радості

Кожен день приносить свої уроки, виклики та можливості. Середа, 29 січня, подарує сприятливі зміни для багатьох. Одні відчують, що важкі часи минають, а натомість у їхнє життя приходять нові почуття, інші зможуть знайти вихід зі складної ситуації чи прийдуть до успіху завдяки сміливим рішенням.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі від "Телеграфа" на двадцять дев'ятий день січня.

Виберіть одну з карт на фото, щоб дізнатися, чого чекати саме Вам:

Дізнайтесь, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Вісімка кубків, перевернута Вісімка мечів, Маг

Перевернута Вісімка кубків

У цьому положенні карта може говорити про досконалу помилку, яка спричинила безглузде марнування часу, проте також вказує і на те, що важкі часи добігають кінця. Ба більше, може з’явитися нове кохання чи стосунки.

Перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але скоро все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації.

Маг

Ця карта говорить, що скоро Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити стан шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

Раніше "Телеграф" розповідав, на кого зі знаків Зодіаку вплине Новий Місяць 29 січня.