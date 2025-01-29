Китайский Новый год 29 января: красочные открытки и картинки, чтобы поздравить друзей и родных

Сегодня 29 января отмечается Китайский Новый год

В этот день, 29 января, в Китае начинается период празднования Нового года. В отличие от нас, китайцы начинают новый год по месячному календарю, так что дата начала Нового года у них "плавающая".

Китайский Новый год, который часто называют Праздником Весны, приходится на день новолуния. В большинстве случаев китайский Новый год празднуют в день второго новолуния после зимнего солнцестояния, ближайшего новолуния к началу весны. В 2025 году Китайский Новый год припадает на 29 января, а период празднования занимает две недели.

Китайский Новый год — отличная возможность проявить внимание и поздравить друзей и близких. Теплые слова пожеланий точно поднимут настроение, а милая открытка в сообщении в соцсети станет поводом для улыбки.

"Телеграф" подготовил подборку ярких открыток и милых картинок, чтобы вы могли поздравить родственников и друзей в соцсетях и мессенджерах. Ваши близкие точно будут рады такому вниманию и благодарны за теплые слова поздравлений.

Ранее "Телеграф" рассказывал про календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.