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Китайский Новый год 29 января: красочные открытки и картинки, чтобы поздравить друзей и родных

Автор
Галина Струс
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Поздравьте близких и друзей с Китайским Новым годом 2025
Поздравьте близких и друзей с Китайским Новым годом 2025. Фото Коллаж "Телеграф"

Сегодня 29 января отмечается Китайский Новый год

В этот день, 29 января, в Китае начинается период празднования Нового года. В отличие от нас, китайцы начинают новый год по месячному календарю, так что дата начала Нового года у них "плавающая".

Китайский Новый год, который часто называют Праздником Весны, приходится на день новолуния. В большинстве случаев китайский Новый год празднуют в день второго новолуния после зимнего солнцестояния, ближайшего новолуния к началу весны. В 2025 году Китайский Новый год припадает на 29 января, а период празднования занимает две недели.

Китайский Новый год — отличная возможность проявить внимание и поздравить друзей и близких. Теплые слова пожеланий точно поднимут настроение, а милая открытка в сообщении в соцсети станет поводом для улыбки.

"Телеграф" подготовил подборку ярких открыток и милых картинок, чтобы вы могли поздравить родственников и друзей в соцсетях и мессенджерах. Ваши близкие точно будут рады такому вниманию и благодарны за теплые слова поздравлений.

Китайский Новый год 29 января, праздник
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Китайский Новый год 2025, картинки, поздравления
Китайский Новый год 2025, открытки, картинки
Китайский Новый год 2025, открытки, картинки, поздравления
Китайский Новый год 2025, праздник, открытки, картинки
Китайский Новый год 2025, праздник, открытки, картинки, поздравления

Ранее "Телеграф" рассказывал про календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.

Теги:
#Праздник #Открытки #Китайский новый год