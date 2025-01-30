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Не бегите за тортом в магазин – приготовьте его дома: рецепт аппетитного Наполеона (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Как приготовить вкусный тортик
Как приготовить вкусный тортик. Фото Скриншот из видео

Рецепт аппетитного домашнего десерта

Дома можно готовить отличные десерты. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный яблочный рулет. Теперь поделимся рецептом оригинального наполеона.

Когда вам в следующий раз понадобится торт, не следуйте за ним в магазин – его можно приготовить своими силами. И так вы точно будете знать, что приготовили его из качественных продуктов. Рецептом поделились в кулинарном блоге smachna_dopomoha.

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт
  • творог — 200 г
  • подсластитель — 100 г
  • ванилин — 10 г
  • мука — 130 г
  • грецкие грехи — 40 г
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • соль — щепотка

Для крема:

  • яйца — 2 шт
  • подсластитель — 70 г
  • ванилин — 10 г
  • мука — 2 ст. л.
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.
  • греческий йогурт — 150 г
  • молоко — 300 мл

Способ приготовления:

  1. Соединяем яйца, соль, подсластитель. Всыпаем муку, крахмал и добавляем греческий йогурт. Все перемешиваем до однородности.
  2. Нагреваем молоко, но не доводим до кипения. Вливаем тонкой струйкой в яичную смесь, постоянно перемешивая. Переливаем смесь в кастрюлю и на самом маленьком огне, постоянно помешивая, доводим до загустения.
  3. Крем накрываем пленкой в контакт и даем остыть. Когда приобретет комнатную температуру, ставим в холодильник.
  4. Сыр перетираем через сито. Добавляем в него яйцо, подсластитель, соль и хорошо перемешиваем. Добавляем перемолотые орехи (можно без них).
  5. Просеиваем муку с разрыхлителем и хорошо вымешиваем тесто на присыпанном муком столе. Готовое тесто делим на 8 частей и раскатываем в форму круга. Накалываем вилкой.
  6. Выпекаем лепешки на разогретой сковороде без масла до золотистого цвета. Обрезаем края по форме. Обрезки блендером перемалываем в крошку.
  7. Собираем торт из лепешек и крема. Сверху смазываем кремом и накрываем пленкой в контакт.

Даем тортику постоять ночь в холодильнике. Перед подачей украшаем крошкой от лепешек. Также мы делились рецептом ленивых хачапури с сыром.

Теги:
#Рецепт #Торт #Наполеон #Десерт