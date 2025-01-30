Не бегите за тортом в магазин – приготовьте его дома: рецепт аппетитного Наполеона (видео)

Рецепт аппетитного домашнего десерта

Дома можно готовить отличные десерты. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный яблочный рулет. Теперь поделимся рецептом оригинального наполеона.

Когда вам в следующий раз понадобится торт, не следуйте за ним в магазин – его можно приготовить своими силами. И так вы точно будете знать, что приготовили его из качественных продуктов. Рецептом поделились в кулинарном блоге smachna_dopomoha.

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт

творог — 200 г

подсластитель — 100 г

ванилин — 10 г

мука — 130 г

грецкие грехи — 40 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — щепотка

Для крема:

яйца — 2 шт

подсластитель — 70 г

ванилин — 10 г

мука — 2 ст. л.

кукурузный крахмал — 2 ст. л.

греческий йогурт — 150 г

молоко — 300 мл

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Способ приготовления:

Соединяем яйца, соль, подсластитель. Всыпаем муку, крахмал и добавляем греческий йогурт. Все перемешиваем до однородности. Нагреваем молоко, но не доводим до кипения. Вливаем тонкой струйкой в яичную смесь, постоянно перемешивая. Переливаем смесь в кастрюлю и на самом маленьком огне, постоянно помешивая, доводим до загустения. Крем накрываем пленкой в контакт и даем остыть. Когда приобретет комнатную температуру, ставим в холодильник. Сыр перетираем через сито. Добавляем в него яйцо, подсластитель, соль и хорошо перемешиваем. Добавляем перемолотые орехи (можно без них). Просеиваем муку с разрыхлителем и хорошо вымешиваем тесто на присыпанном муком столе. Готовое тесто делим на 8 частей и раскатываем в форму круга. Накалываем вилкой. Выпекаем лепешки на разогретой сковороде без масла до золотистого цвета. Обрезаем края по форме. Обрезки блендером перемалываем в крошку. Собираем торт из лепешек и крема. Сверху смазываем кремом и накрываем пленкой в контакт.

Даем тортику постоять ночь в холодильнике. Перед подачей украшаем крошкой от лепешек. Также мы делились рецептом ленивых хачапури с сыром.