Не бегите за тортом в магазин – приготовьте его дома: рецепт аппетитного Наполеона (видео)
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Рецепт аппетитного домашнего десерта
Дома можно готовить отличные десерты. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный яблочный рулет. Теперь поделимся рецептом оригинального наполеона.
Когда вам в следующий раз понадобится торт, не следуйте за ним в магазин – его можно приготовить своими силами. И так вы точно будете знать, что приготовили его из качественных продуктов. Рецептом поделились в кулинарном блоге smachna_dopomoha.
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт
- творог — 200 г
- подсластитель — 100 г
- ванилин — 10 г
- мука — 130 г
- грецкие грехи — 40 г
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- соль — щепотка
Для крема:
- яйца — 2 шт
- подсластитель — 70 г
- ванилин — 10 г
- мука — 2 ст. л.
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.
- греческий йогурт — 150 г
- молоко — 300 мл
Способ приготовления:
- Соединяем яйца, соль, подсластитель. Всыпаем муку, крахмал и добавляем греческий йогурт. Все перемешиваем до однородности.
- Нагреваем молоко, но не доводим до кипения. Вливаем тонкой струйкой в яичную смесь, постоянно перемешивая. Переливаем смесь в кастрюлю и на самом маленьком огне, постоянно помешивая, доводим до загустения.
- Крем накрываем пленкой в контакт и даем остыть. Когда приобретет комнатную температуру, ставим в холодильник.
- Сыр перетираем через сито. Добавляем в него яйцо, подсластитель, соль и хорошо перемешиваем. Добавляем перемолотые орехи (можно без них).
- Просеиваем муку с разрыхлителем и хорошо вымешиваем тесто на присыпанном муком столе. Готовое тесто делим на 8 частей и раскатываем в форму круга. Накалываем вилкой.
- Выпекаем лепешки на разогретой сковороде без масла до золотистого цвета. Обрезаем края по форме. Обрезки блендером перемалываем в крошку.
- Собираем торт из лепешек и крема. Сверху смазываем кремом и накрываем пленкой в контакт.
Даем тортику постоять ночь в холодильнике. Перед подачей украшаем крошкой от лепешек. Также мы делились рецептом ленивых хачапури с сыром.