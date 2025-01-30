Не біжіть по торт в магазин — приготуйте його вдома: рецепт апетитного Наполеона (відео)

Рецепт апетитного домашнього десерту

Вдома можна готувати чудові десерти. Ми розповідали, як приготувати апетитний яблучний рулет. Тепер поділимось рецептом оригінального наполеона.

Коли вам наступного разу знадобиться торт, не йдіть за ним в магазин — його можна приготувати самотужки. І так ви точно будете знати, що приготували його з якісних продуктів. Рецептом поділились у кулінарному блозі smachna_dopomoha.

Інгредієнти:

яйце — 1 шт

кисломолочний сир — 200 г

підсолоджувач — 100 г

ванілін — 10 г

борошно — 130 г

волоські гріхи — 40 г

розпушувач — 1 ч. л.

сіль — дрібка

Для крему:

яйця — 2 шт

підсолоджувач — 70 г

ванілін — 10 г

борошно — 2 ст. л.

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.

грецький йогурт — 150 г

молоко — 300 мл

Спосіб приготування:

Зʼєднуємо яйця, сіль, підсолоджувач. Всипаємо борошно, крохмаль та додаємо грецький йогурт. Все перемішуємо до однорідності. Нагріваємо молоко, але не доводимо до кипіння. Вливаємо тонкою цівкою в яєчну суміш, постійно перемішуючи. Переливаємо суміш в каструлю і на найменшому вогні, постійно помішуючи, доводимо до загустіння. Крем накриваємо плівкою в контакт і даємо остигнути. Коли набуде кімнатної температури, ставимо в холодильник. Сир перетираємо через сито. Додаємо у нього яйце, підсолоджувач, сіль і добре перемішуємо. Додаємо перемелені горіхи (можна без них). Просіюємо борошно з розпушувачем і добре вимішуємо тісто на присипаному борошном столі. Готове тісто ділимо на 8 частин і розкочуємо у форму кола. Наколюємо виделкою. Випікаємо коржі на розігрітій пательні без олії до золотистого кольору. Обрізаємо краї по формі. Обрізки блендером перемелюємо в крихту. Збираємо торт з коржів та крему. Зверху змащуємо кремом і накриваємо плівкою в контакт.

Даємо тортику постояти ніч в холодильнику. Перед подачею прикрашаємо крихтою від коржів. Також ми ділились рецептом лінивих хачапурі з сиром.