Таких котлет вы еще не ели: курица Кордон Блю — вкуснее Киевской (видео)
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Аппетитные котлеты с начинкой
Иногда бывает сложно каждый раз придумывать блюда на праздничный стол. Мы рассказывали, как запечь курицу. Теперь делимся рецептом аппетитных котлеток Кордон Блю.
Как их готовить, рассказала в своем кулинарном блоге шеф-повар Валентина Кущ. Это очень вкусные котлеты из куриного филе, которые готовятся с начинкой из ветчины и сыра.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 3 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Ветчина — 150 г
- Мука для панировки
- Яйца — 3 шт
- Панировочные сухари
- Соль
- Перец
- Масло
Способ приготовления:
- Каждое куриное филе разрезаем на две тонкие части. Отбиваем их через пленку плоской стороной молотка. По вкусу солим и перчим, по желанию смазываем горчицей.
- Выкладываем кусочки более широкой стороной вверх. Выкладываем сверху тоненький кусочек ветчины, затем кусочек сыра (чуть короче и меньше ветчины).
- Скручиваем рулет и края окутываем в середину, чтобы начинка не вытекала. Закручиваем крепко рулет в пленку и ставим в заморозку на минут 15-30.
- Взбиваем яйца. Высыпаем на тарелки муку в сухарики. Каждый рулетик обваливаем в муке, яйце и сухарях (именно в таком порядке). Можно еще раз повторить.
- Обжариваем в большом количестве масла на сковороде или сотейнике на среднем огне. Готовим к корочке со всех сторон и перекладываем на противень. Запекаем при 180 градусах примерно 20 минут.
Подаем котлеты с любимым гарниром. К примеру, мы рассказывали, как приготовить аппетитный запеченный картофель.