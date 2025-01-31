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Таких котлет вы еще не ели: курица Кордон Блю — вкуснее Киевской (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такие котлеты можно на праздничный стол Новость обновлена 31 января 2025, 16:31
Такие котлеты можно на праздничный стол. Фото shuba.life

Аппетитные котлеты с начинкой

Иногда бывает сложно каждый раз придумывать блюда на праздничный стол. Мы рассказывали, как запечь курицу. Теперь делимся рецептом аппетитных котлеток Кордон Блю.

Как их готовить, рассказала в своем кулинарном блоге шеф-повар Валентина Кущ. Это очень вкусные котлеты из куриного филе, которые готовятся с начинкой из ветчины и сыра.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 3 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Ветчина — 150 г
  • Мука для панировки
  • Яйца — 3 шт
  • Панировочные сухари
  • Соль
  • Перец
  • Масло

Способ приготовления:

  1. Каждое куриное филе разрезаем на две тонкие части. Отбиваем их через пленку плоской стороной молотка. По вкусу солим и перчим, по желанию смазываем горчицей.
  2. Выкладываем кусочки более широкой стороной вверх. Выкладываем сверху тоненький кусочек ветчины, затем кусочек сыра (чуть короче и меньше ветчины).
  3. Скручиваем рулет и края окутываем в середину, чтобы начинка не вытекала. Закручиваем крепко рулет в пленку и ставим в заморозку на минут 15-30.
  4. Взбиваем яйца. Высыпаем на тарелки муку в сухарики. Каждый рулетик обваливаем в муке, яйце и сухарях (именно в таком порядке). Можно еще раз повторить.
  5. Обжариваем в большом количестве масла на сковороде или сотейнике на среднем огне. Готовим к корочке со всех сторон и перекладываем на противень. Запекаем при 180 градусах примерно 20 минут.

Подаем котлеты с любимым гарниром. К примеру, мы рассказывали, как приготовить аппетитный запеченный картофель.

Теги:
#Рецепт #Ветчина #Курятина #Котлеты