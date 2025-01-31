Таких котлет вы еще не ели: курица Кордон Блю — вкуснее Киевской (видео)

Аппетитные котлеты с начинкой

Иногда бывает сложно каждый раз придумывать блюда на праздничный стол. Мы рассказывали, как запечь курицу. Теперь делимся рецептом аппетитных котлеток Кордон Блю.

Как их готовить, рассказала в своем кулинарном блоге шеф-повар Валентина Кущ. Это очень вкусные котлеты из куриного филе, которые готовятся с начинкой из ветчины и сыра.

Ингредиенты:

Куриное филе — 3 шт.

Сыр твердый — 100 г

Ветчина — 150 г

Мука для панировки

Яйца — 3 шт

Панировочные сухари

Соль

Перец

Масло

Способ приготовления:

Каждое куриное филе разрезаем на две тонкие части. Отбиваем их через пленку плоской стороной молотка. По вкусу солим и перчим, по желанию смазываем горчицей. Выкладываем кусочки более широкой стороной вверх. Выкладываем сверху тоненький кусочек ветчины, затем кусочек сыра (чуть короче и меньше ветчины). Скручиваем рулет и края окутываем в середину, чтобы начинка не вытекала. Закручиваем крепко рулет в пленку и ставим в заморозку на минут 15-30. Взбиваем яйца. Высыпаем на тарелки муку в сухарики. Каждый рулетик обваливаем в муке, яйце и сухарях (именно в таком порядке). Можно еще раз повторить. Обжариваем в большом количестве масла на сковороде или сотейнике на среднем огне. Готовим к корочке со всех сторон и перекладываем на противень. Запекаем при 180 градусах примерно 20 минут.

Подаем котлеты с любимым гарниром. К примеру, мы рассказывали, как приготовить аппетитный запеченный картофель.