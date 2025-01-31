Таких котлет ви ще не їли: курка Кордон Блю — смачніша за Київську (відео)

Апетитні котлети з начинкою

Іноді буває складно щоразу вигадувати страви на святковий стіл. Ми розповідали, як запекти курятину. Тепер ділимось рецептом апетитних котлеток Кордон Блю.

Як їх готувати, розповіла у своєму кулінарному блозі шеф-кухарка Валентина Кущ. Це дуже смачні котлети з курячого філе, які готуються з начинкою з шинки та сиру.

Інгредієнти:

Куряче філе — 3 шт

Сир твердий — 100 г

Шинка — 150 г

Борошно для панірування

Яйця — 3 шт

Панірувальні сухарі

Сіль

Перець

Олія

Спосіб приготування:

Кожне куряче філе розрізаємо на дві тоненькі частини. Відбиваємо їх через плівку пласкою стороною молотка. До смаку солимо та перчимо, за бажанням змащуємо гірчицею. Викладаємо шматочки ширшою стороною до верху. Викладаємо зверху тоненький шматочок шинки, потім шматочок сиру (трішки коротший і менший за шинку). Скручуємо рулет і краї підгортаємо в середину, щоб начинка не витікала. Закручуємо міцно рулет у плівку і ставимо у заморозку на хвилин 15-30. Збиваємо яйця. Висипаємо на тарілки борошно у сухарики. Кожен рулетик обвалюємо в борошні, яйці і сухарях (саме в такому порядку). Можна повторити ще раз. Обсмажуємо у великій кількості олії на сковорідці чи в сотейнику на середньому вогні. Готуємо до скоринки з усіх боків і перекладаємо на деко. Запікаємо при 180 градусах приблизно 20 хвилин.

Подаємо котлети з улюбленим гарніром. До прикладу, ми розповідали, як приготувати апетитну запечену картоплю.