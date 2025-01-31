Таких котлет ви ще не їли: курка Кордон Блю — смачніша за Київську (відео)
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Апетитні котлети з начинкою
Іноді буває складно щоразу вигадувати страви на святковий стіл. Ми розповідали, як запекти курятину. Тепер ділимось рецептом апетитних котлеток Кордон Блю.
Як їх готувати, розповіла у своєму кулінарному блозі шеф-кухарка Валентина Кущ. Це дуже смачні котлети з курячого філе, які готуються з начинкою з шинки та сиру.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 3 шт
- Сир твердий — 100 г
- Шинка — 150 г
- Борошно для панірування
- Яйця — 3 шт
- Панірувальні сухарі
- Сіль
- Перець
- Олія
Спосіб приготування:
- Кожне куряче філе розрізаємо на дві тоненькі частини. Відбиваємо їх через плівку пласкою стороною молотка. До смаку солимо та перчимо, за бажанням змащуємо гірчицею.
- Викладаємо шматочки ширшою стороною до верху. Викладаємо зверху тоненький шматочок шинки, потім шматочок сиру (трішки коротший і менший за шинку).
- Скручуємо рулет і краї підгортаємо в середину, щоб начинка не витікала. Закручуємо міцно рулет у плівку і ставимо у заморозку на хвилин 15-30.
- Збиваємо яйця. Висипаємо на тарілки борошно у сухарики. Кожен рулетик обвалюємо в борошні, яйці і сухарях (саме в такому порядку). Можна повторити ще раз.
- Обсмажуємо у великій кількості олії на сковорідці чи в сотейнику на середньому вогні. Готуємо до скоринки з усіх боків і перекладаємо на деко. Запікаємо при 180 градусах приблизно 20 хвилин.
Подаємо котлети з улюбленим гарніром. До прикладу, ми розповідали, як приготувати апетитну запечену картоплю.