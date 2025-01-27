Изменится ли тариф на свет. Сколько будут платить украинцы с 1 февраля

В бюджете на 2025 год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн

В то время как в Украине регулярно возникают слухи о повышении стоимости электроэнергии, тариф на свет "заморозили" до окончания отопительного сезона 2025-2025 года. До этого он не изменится и с 1 февраля для бытовых потребителей останется таким, как был — 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем выступлении на заседании Правительства. Также до конца отопительного сезона неизменным остается тариф на теплоснабжение.

"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет, как мы и обещали, остаются без изменений. В бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех нуждающихся украинцев", – отметил глава Правительства.

Как ранее заявлял министр энергетики Герман Галущенко, отвечая на запрос нардепа Алексея Кучеренко, цена на электрическую энергию для бытовых потребителей утверждена до 30 апреля 2025 года. До этой даты тариф остается неизменным.

Напомним, ранее народный депутат Украины, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко рассказал в эфире YouTube-канала Telegraf UA, что временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по ценовой и тарифной политике в энергетике имеет до конца февраля закончить анализ и проверку данных НАК "Нафтогаз" и НАЭК "Энергоатом". В апреле планируется составить отчет об их работе, а в мае заблокировать возможное повышение тарифов.