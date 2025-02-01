Сменила фамилию после гибели мужа: как выглядит вдова главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина и где она сейчас

Любовь родила сидевшему Пригожину трех детей

Два года назад 23 августа в Тверской области России разбился самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В авиакатастрофе никто не выжил. Вдовой стала Любовь Валентиновна Пригожина, которая прожила с захватчиком более 20 лет.

О жене покойного вагнеровца информации немного. Известно лишь, что Любовь познакомилась с Пригожиным еще в 90-х, когда оба учились в институте. По образованию она химик-фармацевт.

Кстати, до знакомства с будущей женой Пригожин провел за решеткой 10 лет, хотя изначально был приговорен к 13 годам. Это произошло в 1980-м. Тогда ему предъявили несколько обвинений, включая кражу, разбой, мошенничество и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. В 1990 году он вышел на свободу по УДО.

Кто такая Любовь Пригожина

Вдова главаря ЧВК "Вагнер" младше его на 9 лет, сейчас ей 54 года. Любовь не смущало тюремное прошлое избранника, который вырос в интеллигентной семье — его мать, Виолетта Пригожина, была кандидатом медицинских наук и врачом-инфекционистом.

В 1992 году у супругов родилась дочь Полина, в 1998 году — сын Павел, а в 2005 году — дочь Вероника. В конце 2016 года Павел Пригожин попал в аварию в Санкт-Петербурге: он разогнался на своем Mercedes Gelandewagen до 180 км/ч, проехал на красный и столкнулся с BMW. В результате пассажирка BMW получила серьезные травмы, а сам Пригожин оказался в больнице. Позже он сбежал в армию и стал контрактником в отцовском ЧВК "Вагнер".

Дети Пригожиных - Полина, Павел и Вероника

Вдова террориста, судя по ее снимкам в соцсетях до 2015 года, увлекается путешествиями. Она неоднократно позировала на фоне Эйфелевой башни. В 2022 году из-за деятельности мужа на Любовь ввели международные санкции.

Любовь Пригожина

На сегодня она владеет долями в нескольких компаниях, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, включая "Магазин купцов Елисеевых", "Альфа", "Музей шоколада", "Каскад" и "Агат-А". В 2020 году доход супруги Пригожина составил около 2,5 миллиарда рублей.

В сентябре 2023 года стало известно, что после гибели мужа в авиакатастрофе Любовь сменила фамилию Пригожина на свою девичью — Кряжева. Вероятно, женщина до сих пор живет в Санкт-Петербурге и продолжает заниматься бизнесом.

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