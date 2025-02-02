Долларовый миллионер в 19 лет и кокаинщик: как выглядит единственный сын путинистки "Вальки-стакана" Матвиенко
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От богатого наркомана сбежала известная певица
Единственный сын российской чиновницы Валентины Матвиенко украинского происхождения, которую за спиртные "подвиги" прозвали "Валькой-стакан", неоднократно оказывался в центре различных скандалов. В 19 лет Сергей стал долларовым мультимиллионером, а еще он известный наркоман.
Сергей Матвиенко родился 5 мая 1973 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Он появился в браке соратницы Путина с Владимира Матвиенко, полковника медицинской службы (умер в 2018 году).
С 1992 года сын военной преступницы начинает свою карьеру с менеджера чекового инвестиционного фонда "Августина", а спустя три года создает собственную копанию "Северная феерия". В следующие годы Сергей Матвиенко занимает генеральные должности в различных инвестиционных, банковских учреждениях.
К слову, в 19 лет наследник Матвиенко уже становится долларовым миллианером. И не без помощи матери-коррупционерки, которая в прошлом была губернатором Санкт-Петербурга.
В 2022 году расследование команды (уже покойного) Алексея Навального выявило, что семья Матвиенко владеет виллой в итальянском городе Пезаро. Она расположена на участке площадью 26 гектаров с береговой линией длиной 650 метров. Стоимость недвижимости оценивается в 10 млн евро. Сейчас бизнес-активы Сергея Матвиенко оцениваются в более чем 1 млрд долларов. Не раз входил в список российских миллиардеров.
После вторжения РФ в Украину, 30 октября 2022 года был включен в санкционный список США как связанное лицо с ранее санкционированной матерью. Также Сергей Матвиенко находится под санкциями Японии и Канады.
Валентина Матвиенко поставляет сыну героин
51-летний Сергей Матвиенко наркозависим. В 2022 году журналисты из проекта "Гроші" поведали, что Валентина Матвиенко сама поставляет для Сергея чистый, без "вредных примесей" кокаин, чтобы он не травился некачественными наркотиками.
В 2018 году партию для Сергея Матвиенко случайно нашли в Аргентине в школе российского посольства. Посылку должны были отправить для чиновницы в Россию — это 360 кг кокаина.
Личная жизнь Сергея Матвиенко
С 2004 по 2006 год он был женат на российской певице Заре. По словам артистки, за Сергея она вышла замуж, не успев узнать мужчину поближе.
В 2008 году сын Матвиенко вступил в брак во второй раз с моделью Юлией, а 6 апреля 2009 года у них родилась дочь Арина.
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