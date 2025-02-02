Долларовый миллионер в 19 лет и кокаинщик: как выглядит единственный сын путинистки "Вальки-стакана" Матвиенко

От богатого наркомана сбежала известная певица

Единственный сын российской чиновницы Валентины Матвиенко украинского происхождения, которую за спиртные "подвиги" прозвали "Валькой-стакан", неоднократно оказывался в центре различных скандалов. В 19 лет Сергей стал долларовым мультимиллионером, а еще он известный наркоман.

Сергей Матвиенко родился 5 мая 1973 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Он появился в браке соратницы Путина с Владимира Матвиенко, полковника медицинской службы (умер в 2018 году).

С 1992 года сын военной преступницы начинает свою карьеру с менеджера чекового инвестиционного фонда "Августина", а спустя три года создает собственную копанию "Северная феерия". В следующие годы Сергей Матвиенко занимает генеральные должности в различных инвестиционных, банковских учреждениях.

К слову, в 19 лет наследник Матвиенко уже становится долларовым миллианером. И не без помощи матери-коррупционерки, которая в прошлом была губернатором Санкт-Петербурга.

Матвиенко с мужем и сыном

Сергей и Валентина Матвиенко

В 2022 году расследование команды (уже покойного) Алексея Навального выявило, что семья Матвиенко владеет виллой в итальянском городе Пезаро. Она расположена на участке площадью 26 гектаров с береговой линией длиной 650 метров. Стоимость недвижимости оценивается в 10 млн евро. Сейчас бизнес-активы Сергея Матвиенко оцениваются в более чем 1 млрд долларов. Не раз входил в список российских миллиардеров.

После вторжения РФ в Украину, 30 октября 2022 года был включен в санкционный список США как связанное лицо с ранее санкционированной матерью. Также Сергей Матвиенко находится под санкциями Японии и Канады.

Валентина Матвиенко поставляет сыну героин

51-летний Сергей Матвиенко наркозависим. В 2022 году журналисты из проекта "Гроші" поведали, что Валентина Матвиенко сама поставляет для Сергея чистый, без "вредных примесей" кокаин, чтобы он не травился некачественными наркотиками.

В 2018 году партию для Сергея Матвиенко случайно нашли в Аргентине в школе российского посольства. Посылку должны были отправить для чиновницы в Россию — это 360 кг кокаина.

Личная жизнь Сергея Матвиенко

С 2004 по 2006 год он был женат на российской певице Заре. По словам артистки, за Сергея она вышла замуж, не успев узнать мужчину поближе.

Певица Зара была замужем за сыном Валентины Матвиенко

В 2008 году сын Матвиенко вступил в брак во второй раз с моделью Юлией, а 6 апреля 2009 года у них родилась дочь Арина.

Сергей Матвиенко с женой Юлией

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