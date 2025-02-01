Марине Порошенко — 63: какой была в молодости бывшая первая леди Украины и как выглядит сейчас

Жена Петра Порошенко всегда имеет элегантный и утонченный вид

В субботу, 1 февраля, супруга пятого президента Украины Петра Порошенко отмечает свой 63-й день рождения. На протяжении своего пребывания на посту первой леди образы Марины Анатолиевны всегда отличались дипломатичностью и элегантной простотой. Она не изменяет себе и сейчас.

В день рождения Марины Порошенко "Телеграф" предлагает взглянуть, как со временем менялся ее стиль. "Любовь – это когда мы вместе всю жизнь. Дома, на работе, на фронте, в командировках повсюду. Ты всегда рядом. Ты всегда самая лучшая. Всегда восхищаюсь Тобой и не устаю повторять: люблю Тебя! С днем ​​рождения", — поздравил свою жену Порошенко.

Марина Порошенко в молодости

Марина Порошенко в молодости

Марина Анатолиевна родилась 1 февраля 1962 года в Киеве. Она окончила Киевский медицинский институт по специальности "Кардиология". С Порошенко познакомилась на университетской дискотеке. Однако их отношения начались только через полгода, после того как общие друзья пригласили их на загородный пикник.

В юности Марина была очень скромной и непритязательной в одежде. Ее длинные темные волнистые волосы придавали образу милую простоту, а естественный макияж бывшей первой леди Украины остается неизменным и по сей день.

Порошенко с сыном

Женственные образы, легкий мейкап и легкая небрежность в прическах отличали Марину Порошенко в начале политической карьеры ее мужа. "Изюминками" в ее внешности всегда остаются выразительные глаза и чувственные губы, а рождение четырех детей никак не отразилось на стройной фигуре женщины.

Как выглядит Марина Порошенко сейчас

Марину Порошенко неоднократно называли самой элегантной первой леди за все годы независимости Украины, но сейчас она может "потягаться" с Еленой Зеленской. Напомним, что предшественницей Порошенко была жена беглеца Виктора Януковича Людмила. В 2018 году жена Петра Порошенко появилась на обложке глянцевого журнала Elle.

Марина Анатолиевна продолжает быть примером утонченного элегантного стиля с украинскими мотивами. Сегодня Марина Порошенко — депутат Киевского городского совета и председатель Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.

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