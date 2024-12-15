Поражал архитектурой и ассортиментом: как выглядел один из первых торговых центров Днепра более 50 лет назад

В 1970 году он стал символом прогресса и современной архитектуры города

В начале 1970-х годов в Днепре, тогда еще в Днепропетровске, открылся универмаг "Славутич", ставший настоящим символом эпохи. Его строительство длилось с конца 1960-х, а торжественное открытие состоялось в августе 1971 года. Его архитектура из стекла и бетона сразу привлекала внимание, а инновационный подход к организации торговли сделал магазин любимым многими горожанами.

Раньше мы рассказывали историю магазина "Детский мир" в Днепре. В отличие от него "Славутич" был реконструирован и до сих пор работает, но уже не как магазин. Предлагаем заглянуть в прошлое и увидеть на старых фото, каким был этот легендарный универмаг.

Как работал и выглядел универмаг "Славутич" в Днепре

"Славутич" построили в верхней части проспекта Кирова (ныне проспект Александра Поля). Это здание сразу стало заметной архитектурной частью района. Современная конструкция из бетона и стекла гармонично сочетала стиль и функциональность, привлекая внимание жителей города.

Здание универмага состояло из двух этажей, где размещались просторные торговые залы. "Славутич" был оборудован по последнему слову торговой техники того времени, что делало покупки удобными и организованными. Уникальной особенностью универмага стало внедрение концепции продаж товаров по комплексам: для дома, детей и женщин. Это был только второй подобный магазин в УССР, что подчеркивало его инновационность.

"Славутич" 15 декабря 1975 года. Автор фото: Соколова Л.Я.

Место стало излюбленной точкой покупок и встреч для многих горожан. В то время, когда выбор в магазинах был ограничен, "Славутич" отличался своим разнообразием. Здесь можно было приобрести одежду, обувь, бытовую технику и другие необходимые вещи.

После распада СССР в 1990-х магазин, как и многие другие объекты той эпохи, претерпел значительные изменения. В этот период здание сохранило свою функцию как торговое пространство, но со временем стало терять статус главного универмага города. В 2000-х годах здесь размещался один из популярных сетевых супермаркетов.

В 2013 году началась капитальная реконструкция здания, которая адаптировала его к нуждам современного города. Сейчас на этом месте расположен современный торгово-офисный центр, сохранивший историческое название "Славутич".

Свременный вид "Славутича"

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