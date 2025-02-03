Редкие шахматы времен СССР продают по цене классного смартфона: в чем их особенность (фото)

За эти деньги можно приобрести классный смартфон

В сети появилось объявление о продаже деревянных шахмат советского производства за значительную сумму – 37 505 грн. В эквиваленте валюты США сумма составляет 897 долларов. Несмотря на потертость доски, набор сохранился в хорошем состоянии и может заинтересовать коллекционеров таких изделий.

Объявление размещено на платформе для продажи антиквариата Violity. В комплект входят классические шахматные фигуры в стилях "Стаунтон" – классический дизайн, утвержденный в 1849 году и ставший официальным стандартом – и "Дубровник" – дизайн, созданный в середине XX века в Югославии.

Высота фигур варьируется от 5,5 до 11,5 см, а доска имеет размеры 40,5×40,5 см. Продавец отмечает, что он не является оригинальной частью комплекта. На фото примечательно, что шахматные фигуры, учитывая их возраст, неплохо сохранились – лишь в нескольких местах заметны незначительные повреждения лакового покрытия.

Достаточно новым выглядит и покрытие на нижней части шахмат – вероятно, это фетр, который используется для защиты поверхности доски от царапин и уменьшения шума во время игры.

Лот расположен в Мукачево, а продавец предлагает доставку как по Украине, так и за границу. Оплата принимается через ПриватБанк.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о продаже особняка в Киеве, нашпигованного антиквариатом, шкурами и позолотой.