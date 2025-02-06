Церковный праздник 6 февраля: почему беременным женщинам в этот день нельзя узнавать пол ребенка

В этот день есть ряд запретов, которых следует соблюдать

Сегодня, 6 февраля 2025 года, православные христиане и греко-католики чтят память святого преподобного Укола Смирнского. До перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь этот праздник приходился на 19 февраля.

Преподобный Укол был учеником апостола Иоанна Богослова. Он стал первым епископом Смирнской церкви (ныне город Измир в Турции) и отличался усердным трудом над спасением верующих. Его чтили как мудрого и опытного наставника, который обратил в христианскую веру многих язычников.

После смерти святого на его могиле выросло миртовое дерево, обладающее целебными свойствами. Верующие приходили к нему с молитвами о своем здоровье и родных и получали исцеление от болезней.

Традиции и приметы 6 февраля

В народе этот день известен как Укол-Телятник, поскольку святой Укол считался покровителем скота, особенно телят. Крестьяне молились за здоровье и плодовитость своего скота. Считалось, что если корова отелится 6 февраля, это благоприятный знак.

если птицы садятся на верхушки деревьев – скоро потеплеет;

если листья на деревьях шелестят — будет снегопад;

если усилился мороз — ждите теплую весну.

Что нельзя делать 6 февраля

нельзя громко говорить – придет несчастье;

нельзя наносить вред скоту — он заболевает;

запрещено ссориться — круглый год будете конфликтовать;

нельзя узнавать пол ребенка беременным женщинам – беременность будет сложной.

Именины 6 февраля

В этот день свои именины отмечают Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Александр, Мария, Кристина.

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