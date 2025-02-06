Церковне свято 6 лютого: чому вагітним жінкам в цей день не можна дізнаватися стать дитини

Цього дня є низка заборон, яких варто дотримуватися

Сьогодні, 6 лютого 2025 року, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святого преподобного Вукола Смирнського. До переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, це свято припадало на 19 лютого.

Преподобний Вукол був учнем апостола Іоанна Богослова. Він став першим єпископом Смирнської церкви (нині місто Ізмір у Туреччині) і відзначався ревною працею над спасінням вірних. Його шанували як мудрого та досвідченого наставника, який навернув до християнської віри багатьох язичників.

Після смерті святого на його могилі виросло миртове дерево, яке мало цілющі властивості. Віряни приходили до нього з молитвами за здоров’я своє та рідних і отримували зцілення від хвороб.

Традиції та прикмети 6 лютого

У народі цей день відомий як Вукол-Телятник, оскільки святий Вукол вважався покровителем худоби, особливо телят. Селяни молилися до нього за здоров'я та плодючість своєї худоби. Вважалося, що якщо корова отелиться 6 лютого, це сприятливий знак.

якщо птахи сідають на верхівки дерев — скоро потеплішає;

якщо листя на деревах шелестить — буде снігопад;

якщо посилився мороз — чекайте на теплу весну.

Що не можна робити 6 лютого

не можна голосно говорити — прийде нещастя;

не можна завдавати шкоди худобі — вона занедужає;

заборонено сваритися — цілий рік будете конфліктувати;

не можна дізнаватися стать дитини вагітним жінкам — вагітність буде складною.

Іменини 6 лютого

Цього дня свої іменини відзначають Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Олександр, Марія, Христина.

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