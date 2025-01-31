Одессе похолодание, а Днепру снег: какой будет погода на выходных в 5 крупнейших городах Украины
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Погода в разных городах Украины будет отличаться друг от друга
Январь в Украине заканчивается аномально теплой погодой. Но начиная с февраля, прогноз погоды в ряде регионов стране может измениться.
О том, каким будет прогноз погоды на выходные дни 1-2 февраля, рассказывает meteofor.com.ua. Синоптики озвучили прогноз для пяти крупных городов Украины.
Речь идет о Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.
Киев
В столице Украины в субботу, 1 февраля, будет облачная погода. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +6 градусов.
В воскресенье, 2 февраля, столбик термометра в течение дня будет показывать от нуля до +2 градусов.
Харьков
В Харькове в субботу, 1 февраля, днем и вечером будут осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 градусов.
В воскресенье, 2 февраля, ночью будут осадки в виде небольшого дождя. Днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от нуля до +3 градусов.
Одесса
В ночь на 1 февраля в Одессе будет небольшой дождь — он также будет и днем. Столбик термометра будет колебаться от +2 до +9 градусов.
Ночью в воскресенье, 2 февраля, будет ясная погода, днем — небольшая облачность с прояснениями, а вечером — пасмурная погода и осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха будет от нуля до +5 градусов.
Днепр
В Днепре утром, днем и вечером 1 февраля будут осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха — +3…+6 градусов.
В воскресенье, 2 февраля, будет облачно, лишь днем будут небольшие прояснения. Столбик термометра будет показывать от нуля до +4 градусов.
Львов
В субботу, 1 февраля, во Львове будет облачная погода. Температура воздуха будет +1…+4 градусов.
Облачность сохранится и в воскресенье, 2 февраля. Столбик термометра покажет от нуля до +2 градусов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине будут снегопады в ближайшее время.