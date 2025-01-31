"Обокрали" ради другого месяца. Почему в феврале всего 28 дней

В самом древнем календаре год делился на 10 месяцев и состоял из 304 дней, а января и февраля еще не было

Февраль — это самый короткий месяц года, который имеет 28 дней в обычном году и 29 дней в високосном. Последний, к слову, многие считают годом неудач. Однако мало кто знает, почему на самом деле в последнем месяце зимы всего 28 дней.

Так, для исчисления в мире в основном используется григорианский календарь, который базируется на юлианском календаре, а юлианский наследует древнеримский календарь. В древнем Риме год начинался с марта. В самом древнем календаре год делился на 10 месяцев и состоял из 304 дней, а января и февраля еще не было, пишет ТЦ.

Реформа календаря, проведенная Нумом Помпилием (или Тарквинием), должна была привязать исчисление к солнечно-лунному циклу. Тогда-то и появились январь, и февраль. Тогда на февраль как последний месяц года, приходилось 29 дней в обычные годы, а в високосные — 30 дней.

Количество дней в месяцах римского календаря исчислялось таким образом:

нечетные месяцы (март, май, июль, сентябрь, ноябрь, январь) — 31 день,

парные месяцы (апрель, июнь, август, октябрь, декабрь) – 30 дней.

К слову, февраль в древнем Риме не был месяцем, когда приступают к каким-то начинаниям, заключению брака и т.д. Луна полностью посвящалась обрядам общения с богами подземного мира. Имея только 28 дней в обычном году, это единственный месяц в году, который может пройти без единого новолуния, первой четверти, полнолуния или последней четверти. Кроме того, февраль является единственным месяцем, который может иметь четыре полных семидневных недели.

При Гае Юлии Цезари была проведена новая календарная реформа. Тогда ввели четырехлетний цикл, в котором три года – 365 дней и один год – 366 дней. Четное количество дней в месяце считалось у римлян несчастливым признаком, поэтому грозный император волевым решением увеличил свой месяц (июль) на один день.

По этой причине после июля, с его 31 днем, идет август с таким же количеством дней. День "отобрали" у февраля. Поэтому теперь в обычные годы в феврале 28 дней, а в високосные – 29.

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