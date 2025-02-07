Вселенная уже тогда подавала знаки: как Янукович победил Тимошенко на выборах 15 лет назад (архивные фото, видео)

Главная битва развернулась между Януковичем и Юлией Тимошенко

Ровно 15 лет назад, 7 февраля, в Украине прошел второй тур президентских выборов. Они были одни из самых напряженных в украинской истории и завершились победой кандидата от Партии регионов Виктора Януковича. Его соперницей была тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко.

Президентские выборы 2010 года стали поворотным моментом в политической жизни Украины, ведь они привели к смене власти и изменению внешнеэкономической политики страны, включая ориентацию на агрессоршу Россию. После последовали протесты, в частности, "Блок Юлии Тимошенко" заявлял о фальсификациях.

Как проходили выборы 2010 году

Выборы президента Украины состоялись в два тура — 17 января и 7 февраля. В первом туре приняли участие 18 кандидатов: Инна Богословская, Михаил Бродский, Анатолий Гриценко, Юрий Костенко, Владимир Литвин, Александр Мороз, Александр Пабат, Василий Гуменюк, Сергей Ратушняк, Олег Рябоконь, Петр Симоненко, Людмила Супрун, Юлия Тимошенко, Сергей Тигипко, Олег Тягнибок, Виктор Ющенко, Виктор Янукович и Арсений Яценюк.

Виктор Янукович голосует на избирательном участке во время второго тура выборов президента Украины

Тогда Янукович получил наибольшее количество голосов, однако не набрав более 50% (35,32%), он вышел во второй тур выборов с Тимошенко (25,05%).

Сторонники Виктора Януковича

Извечные враги улыбаются друг другу

Во втором туре Янукович победил с результатом 48,95% против 45,47% у Тимошенко. Разница между кандидатами составляла лишь 3,48%.

Кого поддерживали украинцы на выборах 2010 года. Инфографика 24tv

14 февраля 2010 года ЦИК официально объявила результаты второго тура президентских выборов, по которым Янукович был избран новым главой государства. И хотя Тимошенко оспаривала результаты выборов, заявляя о фальсификациях, регионал был признан легитимным.

Юлия Тимошенко во время подачи иска

Вселенная предупреждала украинцев о катастрофе

Первый случай произошел во время инаугурации Януковича: когда он входил в здание ВР, дверь перед ним буквально закрылась.

А незадолго до его официального мероприятия в Киеве обрушилась часть памятника основателям столицы – Кию, Щеку, Хориву и Лыбеди.

У монумента частично обрушилась задняя часть лодки, а также фигуры Щека и Хорива

Стоит вспомнить и про случай с венком. 17 мая 2010 года на голову сбежавшего президента упал венок, установленный у памятника Неизвестному солдату в Киеве. Рядом с Януковичем в тот момент был действующий президент России Дмитрий Медведев.

Судьба Юлии Тимошенко

Вскоре Янукович отправил Тимошенко в тюрьму, официально обвинив ее в нарушениях при заключении газового контракта с РФ в 2009 году. "Телеграф" писал, как Юлия Тимошенко выглядела во время приговора.