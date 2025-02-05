Доступными стали материалы о выборах за разные годы

Центральная избирательная комиссия возобновила полный доступ к информации о выборах на своем официальном вебсайте в январе 2025 года. После начала полномасштабного вторжения эти данные были недоступны из-за соображений безопасности.

Теперь пользователи могут просматривать данные об избранных депутатах, составах избирательных комиссий и результатах голосований. Доступными стали материалы о выборах народных депутатов, президентской гонке и местных выборах за разные годы. Об этом сообщает Движение Честно.

Замглавы ЦИК Сергей Дубовик сообщил, что возобновление доступа к информации происходит поэтапно. Параллельно продолжается работа по восстановлению функционирования Государственного реестра избирателей, который также был закрыт для защиты персональных данных граждан.

"ЦИК завершает очередной этап по возобновлению работы Государственного реестра избирателей — упорядочение информации об избирательных участках, действующих на постоянной основе. Когда мы получим разрешение от киберспециалистов на открытие третьей компоненты реестра, избиратели смогут проверить свой избирательный адрес", — отметил Дубовик.

По словам чиновника, уже заработала система периодического обновления данных об избирателях. До возобновления работы сайта информацию о баллотировании можно найти только в архивных копиях, при этом не все страницы хранились в веб-архиве.

Этим ресурсом активно пользуются аналитики Движения ЧЕСТНО для наполнения профилей Политхаба и Реестра предателей. В 2019 году ЦИК впервые обнародовал фотографии кандидатов-мажоритарщиков именно по призыву этой организации, что значительно облегчило работу журналистов-расследователей в поиске клонов-двойников в социальных сетях.

Также ранее Телеграф писал, что США хотят, чтобы Украина провела выборы до конца года. Они необходимы, считают чиновники.