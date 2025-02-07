Как накормить всю семью на 160 гривен: экономный рецепт, когда три дня до зарплаты (ВИДЕО)
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Этот дешевый продукт можно приготовить очень вкусно
Чтобы вкусно поесть, не обязательно тратить много сил и денег. Мы рассказывали, как приготовить простую запеканку. Теперь делимся рецептом вкусной тушеной подливки из куриных сердец с овощами.
Блюдо отлично сочетается с макаронами, любой кашей или картофельным пюре. А еще блюдо достаточно доступное — на него вы потратите не больше 160 гривен, а накормить им можно всю семью. Как приготовить такие сердца, рассказал на своем ютуб-канале шеф-повар Андрей Клюс.
Ингредиенты:
- 750 г куриных сердец
- 200 г моркови
- 250 г лука
- 15 г чеснока
- 150 г томатной пасты
- 50 г сала
- лавровый лист
- макароны (любые)
- масло
- зеленый лук для подачи
- специи (универсальная смесь специй, соль)
Способ приготовления:
- Очистите куриные сердца от жира, жил и крови. Разрежьте каждое сердце пополам. Добавьте специи и соль по вкусу.
- Добавьте немного растительного масла и тщательно перемешайте. Оставьте сердца мариноваться, а тем временем готовьте овощи.
- Мелко нарежьте лук, морковь нарежьте кубиками (или натрите на терке). Измельчите чеснок.
- Нарежьте сало кубиками и вытопите жир на сковороде. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и чеснок. Переложите поджаренные овощи в кастрюлю.
- На разогретой сковороде обжарьте замаринованное сердце до золотистой корочки. Переложите обжаренные сердца в кастрюлю с овощами.
- На сковороду, где жарились сердца, выложите томатную пасту и немного прогрейте ее, чтобы она приобрела карамельный цвет и потеряла кислоту. Добавьте немного воды (или бульона) и перемешайте.
- Перелейте соус в сердца с овощами. Добавьте лавровый лист и щепотку сахара для баланса вкуса. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите под крышкой около 30 минут.
- Отварите макароны до состояния аль денте. Слейте воду и добавьте немного растительного масла, чтобы макароны не слиплись.
Выложите на тарелку макароны, сверху – тушеные сердца с овощами и соусом, посыпьте измельченным зеленым луком. Не обязательно готовить это блюдо с макаронами – ему подойдет любой гарнир. Кстати, мы рассказывали, как вкусно запечь картошку.