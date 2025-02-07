Как накормить всю семью на 160 гривен: экономный рецепт, когда три дня до зарплаты (ВИДЕО)

Этот дешевый продукт можно приготовить очень вкусно

Чтобы вкусно поесть, не обязательно тратить много сил и денег. Мы рассказывали, как приготовить простую запеканку. Теперь делимся рецептом вкусной тушеной подливки из куриных сердец с овощами.

Блюдо отлично сочетается с макаронами, любой кашей или картофельным пюре. А еще блюдо достаточно доступное — на него вы потратите не больше 160 гривен, а накормить им можно всю семью. Как приготовить такие сердца, рассказал на своем ютуб-канале шеф-повар Андрей Клюс.

Ингредиенты:

750 г куриных сердец

200 г моркови

250 г лука

15 г чеснока

150 г томатной пасты

50 г сала

лавровый лист

макароны (любые)

масло

зеленый лук для подачи

специи (универсальная смесь специй, соль)

Способ приготовления:

Очистите куриные сердца от жира, жил и крови. Разрежьте каждое сердце пополам. Добавьте специи и соль по вкусу. Добавьте немного растительного масла и тщательно перемешайте. Оставьте сердца мариноваться, а тем временем готовьте овощи. Мелко нарежьте лук, морковь нарежьте кубиками (или натрите на терке). Измельчите чеснок. Нарежьте сало кубиками и вытопите жир на сковороде. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и чеснок. Переложите поджаренные овощи в кастрюлю. На разогретой сковороде обжарьте замаринованное сердце до золотистой корочки. Переложите обжаренные сердца в кастрюлю с овощами. На сковороду, где жарились сердца, выложите томатную пасту и немного прогрейте ее, чтобы она приобрела карамельный цвет и потеряла кислоту. Добавьте немного воды (или бульона) и перемешайте. Перелейте соус в сердца с овощами. Добавьте лавровый лист и щепотку сахара для баланса вкуса. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите под крышкой около 30 минут. Отварите макароны до состояния аль денте. Слейте воду и добавьте немного растительного масла, чтобы макароны не слиплись.

Выложите на тарелку макароны, сверху – тушеные сердца с овощами и соусом, посыпьте измельченным зеленым луком. Не обязательно готовить это блюдо с макаронами – ему подойдет любой гарнир. Кстати, мы рассказывали, как вкусно запечь картошку.