День влюбленных 14 февраля: поздравьте близких красочными открытками и картинками

Поздравьте любимых с праздником Днем святого Валентина

В этот день, 14 февраля, в Украине и некоторых других странах отмечается красивый и важный праздник — День святого Валентина, а в народе его называют День влюбленных. В этот день влюбленные пары обмениваются подарками, тёплыми словами и красивыми поздравлениями.

День святого Валентина — отличный праздник, чтобы в очередной раз напомнить своей половинке о любви, нежности и важности этого человека в вашей жизни. В этот день принято устраивать романтические ужины, проводить время вместе с любимым человеком и обмениваться словами любви. Именно в этот день многие мужчины решают предложить своим любимым девушкам руку и сердце, а некоторые вообще устраивают свадьбу в День влюбленных.

Поднять настроение любимому человеку можно и с помощью красивой открытки, отправленной в соцсетях или мессенджерах. "Телеграф" подготовил красивую подборку ярких картинок и открыток, чтобы вы могли отправить любимым в честь праздника.

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