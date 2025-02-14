День закоханих 14 лютого: привітайте близьких барвистими листівками та картинками

Привітайте коханих зі святом Днем святого Валентина

Цього дня, 14 лютого, в Україні та деяких інших країнах відзначається красиве та важливе свято – День святого Валентина, а в народі його називають День закоханих. Цього дня закохані пари обмінюються подарунками, теплими словами та красивими привітаннями.

День святого Валентина — чудове свято, щоб у черговий раз нагадати своїй половинці про кохання, ніжність та важливість цієї людини у вашому житті. Цього дня прийнято влаштовувати романтичні вечері, проводити час разом із коханою людиною та обмінюватися словами кохання. Саме в цей день багато чоловіків вирішують запропонувати своїм коханим дівчатам руку та серце, а деякі взагалі влаштовують весілля у День закоханих.

Підняти настрій коханій людині можна і за допомогою гарної листівки, відправленої в соцмережах чи месенджерах. "Телеграф" підготував красиву добірку яскравих картинок та листівок, щоб ви могли відправити коханим на честь свята.

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