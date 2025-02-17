Валерий Дубиль, Вита Присяжнюк и волонтеры БФ молодежной инициативы "Надия" передали новейшие РЭБы и оборудование для ГУР
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Благотворительный фонд "Надія", возглавляемый Витой Присяжнюк, вместе с волонтерами передал Главному управлению разведки современное оборудование:
- новейшие РЭБы от "УкрАвиаКосТех";
- разведывательные дроны Mavic;
- окопные и автомобильные РЭБы;
- комплекты Starlink.
Глава ГУР Кирилл Буданов отметил важность таких поставок для выполнения боевых задач.
"Мы поддерживаем боевые подразделения ГУР, которые выполняют важные задачи на передовой", — отметил глава наблюдательного совета фонда Валерий Дубиль.
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