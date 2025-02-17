Укр

Валерий Дубиль, Вита Присяжнюк и волонтеры БФ молодежной инициативы "Надия" передали новейшие РЭБы и оборудование для ГУР

Автор
Дмитрий Романов
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Автор
Валерий Дубиль, Вита Присяжнюк и волонтеры БФ молодежной инициативы "Надия" передали новейшие РЭБы и оборудование для ГУР

Благотворительный фонд "Надія", возглавляемый Витой Присяжнюк, вместе с волонтерами передал Главному управлению разведки современное оборудование:

  • новейшие РЭБы от "УкрАвиаКосТех";
  • разведывательные дроны Mavic;
  • окопные и автомобильные РЭБы;
  • ⁠комплекты Starlink.

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил важность таких поставок для выполнения боевых задач.

"Мы поддерживаем боевые подразделения ГУР, которые выполняют важные задачи на передовой", — отметил глава наблюдательного совета фонда Валерий Дубиль.

Узнайте больше: nadia-fund.com

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Теги:
#Валерий Дубиль #РЭБ #ГУР