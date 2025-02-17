Ударит до -20: каким областям приготовиться к сильным морозам

На дорогах прогнозируют гололедицу

В Украине с 17 февраля ожидается морозная погода с осадками. Такая погода будет связана с владычеством на нашей территории холодной воздушной массы арктического происхождения и влиянием области высокого атмосферного давления.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, временами будет наблюдаться выпадение снега, но осадки в большинстве своем ожидаются незначительные. Он поделился прогнозом.

Погода в Украине 17 февраля

17 февраля небольшой снег ожидается ночью на западе страны, а днем – в центральных областях и Карпатах. На остальной территории осадков не предполагается. На дорогах будет храниться гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура будет составлять от -7 до -12, на севере и востоке, а также в Карпатах от -13 до -18 градусов мороза, кое-где до -20 мороза. Днем температура будет колебаться от -3 до -8, на юге и Закарпатье от -2 до +3 тепла.

Погода в Украине 18 февраля

18 февраля на всей территории Украины будет холодно, без существенных осадков. Гололедица на дорогах сохранится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура опустится до -8...-13, в северных и восточных областях, а также в Карпатах до -14...-19, местами до -21 мороза. Дневная температура составит -2...-7 мороза, на юге и Закарпатье -2...+3 тепла.

Погода в Украине 19 февраля

19 февраля ночью осадков не ожидается, а днем возможен небольшой снег в западных и местах северных регионах. На дорогах — гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в северных и западных областях юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от -7 до -12, на севере, востоке и в Карпатах от -13 до -19 мороза. Днем воздух прогреется до -1…-6, на юге и Закарпатье до -3…+2 тепла.

Ранее Телеграф писал, что Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о возможных резких колебаниях уровней воды на реках северной Украины. Это произойдет 16-18 февраля из-за усиления ледовых явлений.