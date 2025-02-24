С Масленицей 2025! Красивые открытки и картинки к вкусному празднику

В народе провожают зиму и готовятся к встрече теплой весны

В конце февраля традиционно отмечают Масленицу, которая приходится на третью годовщину полномасштабной войны. В 2025 году этот вкусный праздник пройдет с 24 февраля по 2 марта. В этот период принято провожать зиму и готовиться к приходу весны. Главным символом Масленичной недели являются блины.

Изначально возникший как часть языческих обрядов, праздник Масленицы знаменовал приход весеннего равноденствия, олицетворяя прощание с зимой и встречу весны. Несмотря на свое языческое происхождение, он вошел в историю и по-прежнему отмечается в современной Украине.

"Телеграф" подготовил яркую коллекцию открыток и поздравительных картинок к Масленице. Выбирайте понравившееся изображение, скачивайте на свое устройство и отправляйте родным и друзьям через удобный вам мессенджер. Пусть этот народный праздник подарит нашим читателям только хорошие новости и теплые эмоции! Не забудьте сегодня пожелать своим близким людям здоровья, счастья, благополучия и мира!

С Масленицей 2025: открытки и картинки

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время Масленичной недели наши предки соблюдали определенные традиции. В эти дни существовали запреты, которых придерживались в питании. В частности, на Сырной седмице верующие исключали из рациона мясо.