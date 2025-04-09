Один из них впервые держал в руках оружие: появилось видео допроса пленных в Украине китайцев

Для одного из пленных китайцев бой, во время которого он попал в плен, был первым в жизни

Служба безопасности Украины допросила первых двух пленных граждан Китая, которых Россия привлекла к боевым действиям против Украины. Военнопленные рассказали, как оказались в Украине, в составе каких подразделений воевали и как именно попали в руки ВСУ.

Видео допроса опубликовал президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он отметил, что в целом Украина имеет подтвержденную информацию о более чем 150 гражданах КНР, которые воюют на стороне РФ.

Один из пленных рассказал, что его зовут Чжан Жэньбо, он родом из китайской провинции Цзянси. По его словам, это была его первая боевая задача, до этого он никогда не держал оружия в руках и не имел боевого опыта. Он был захвачен сразу во время первого боя.

Другой пленник — 34-летний мужчина из провинции Хэнань — рассказал, что они сдавались в плен втроем: двое китайцев и один россиянин. Еще двое китайцев из их подразделения пропали без вести во время боя. По его словам, после сдачи в плен они попали под российские обстрелы — оккупанты сбросили взрывчатку с удушающим газом на укрытие, в котором находились. Он надышался газом и потерял сознание. Именно украинский военный, по его словам, вытащил его из укрытия и тем самым спас ему жизнь.

Президент Зеленский назвал привлечение Россией граждан КНР к войне против Украины сознательным шагом к расширению боевых действий и подчеркнул, что Кремль пытается затянуть войну любой ценой, не считаясь с человеческими жизнями. В то же время, СБУ и украинская разведка продолжают выяснять обстоятельства, при которых китайские граждане оказались на фронте.

"России все равно, кто именно будет гибнуть в этой безумной войне, ей нужно только, чтобы война продолжалась. Нам всем нужно – всем партнерам, всем добросовестным участникам международных отношений, – чтобы Россия потеряла возможность продолжать войну, в частности, путем использования таких людей", — дописал Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что КНР решительно открестилась от любой причастности к возможной отправке своих войск "в помощь" россиянам. Ведь такая "вовлеченность" в войну противоречит сдержанной позиции КНР и политике невмешательства.