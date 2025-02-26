Карма за Байдена? У Трампа на теле заметили огромный синяк (фото)
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Пользователи сети сделали свои предположения
Во время встречи американского президента Дональда Трампа с французским президентом Эманнуэлем Макроном на тыльной стороне ладони заметили большой синяк. Объяснение может удивить.
Причину его появления объяснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает NBC News. По ее словам, Трамп просто слишком много работает и постоянно давит кому-то руки.
"Президент Трамп — человек из народа… У Трампа синяки на руке, потому что он постоянно работает и жмет руки каждый день", — сказала Левитт.
Реакция сети на руки Трампа
Некоторые пользователи X приписывали пятна капельницы, другие считали, что он мог принимать лекарство для разжижения крови, а третьи все еще считали, что это может быть просто из-за старения.
Другой пользователь X заметил: "Честно говоря, моя бабушка также имеет синяки на руках в возрасте 79 лет и имеет их годами. Просто то, что происходит, когда ты стар, а Трамп СТАР".
"Он постоянно в синяках. Это карма для него, который высмеивает стареющего Джо Байдена", – сказал другой.
Некоторые даже сравнивали его руку с рукой покойной королевы Елизаветы II, умершей в 2022 году в возрасте 96 лет.
Другой пошутил: "Похоже, у него было одно из своих соревнований рукопожатий с Макроном".
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