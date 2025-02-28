Ее называли "черным ртом" Партии регионов: куда пропала пророссийский нардеп Елена Бондаренко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Она называла людей на Майдане "вандалами и экстремистами"
Бывший депутат от Партии регионов Елена Бондаренко запомнилась украинцам пророссийскими нарративами и украинофобными высказываниями. Она хвалила Россию, однако почему-то отправила свою дочь учится в США, а также называла украинских защитников "преступниками".
Бондаренко еще не один раз вызывала шквал критики. "Телеграф" рассказывает, чем "прославилась" экс-регионалка и где она сейчас.
Елена Бондаренко — что о ней известно
Елена Бондаренко (в девичестве Коваленко) родилась в Макеевке. Она получила образование в Донецком институте журналистики. Свою карьеру начала в 2001 году, когда заняла должность пресс-секретаря Бориса Колесникова — главы Донецкого областного совета и одной из ключевых фигур Партии Регионов.
Елена Бондаренко — скандалы
В 2006 году она стала депутатом и продвигала идеологию Партии Регионов, став ее "черным ртом": выступала против украиноязычного контента и поддерживала пророссийские инициативы, включая кампанию против переименования Донецкого университета в честь Василия Стуса. Она также призывала польский Сейм признать Волынскую трагедию геноцидом поляков и осудить самых украинцев. К тому же, она была частой гостьей на пропагандистских телешоу в стране-агрессорше.
В 2013 году сравнила Януковича с Мадонной, заявив, что он может собрать толпы поклонников. В интервью Spiegel Online 20 февраля 2014 года назвала действия полиции на Майдане "недостаточно жесткими" и утверждала, что там остались только "вандалы и экстремисты".
Будучи главой комитета по свободе слова, Бондаренко отказалась смотреть на фото избитых журналистов, сославшись на "слабую психику".
После аннексии Крыма и оккупации Донбасса продолжала называть войну "гражданской" и обвинять украинскую власть.
Где сейчас Елена Бондаренко
После вторжения Бондаренко исчезла из медийного пространства и соцсетей. Ее последний ролик на YouTube датирован 20 февраля 2022 года. Геотег в Инстаграме (просмотр страницы недоступен в Украине) указывает на Россию, но точное местонахождение неизвестно.
Личная жизнь Елены Бондаренко
О семье Бондаренко известно немного. Она замужем за Андреем Бондаренко, бывшим замминистра чрезвычайных ситуаций (2010–2012). У них двое детей: Полина (1999) и Михаил (2010). О сыне информации нет, а дочь ведет активную публичную жизнь.
Полина живет в США и занимается музыкой под псевдонимом Лина Купер. "Телеграф" писал, как сейчас выглядит дочь Елены Бондаренко.