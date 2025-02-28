Укр

Ее называли "черным ртом" Партии регионов: куда пропала пророссийский нардеп Елена Бондаренко

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Елена Бондаренко известна украинофобскими заявлениями
Елена Бондаренко известна украинофобскими заявлениями. Фото Коллаж "Телеграфа"

Она называла людей на Майдане "вандалами и экстремистами"

Бывший депутат от Партии регионов Елена Бондаренко запомнилась украинцам пророссийскими нарративами и украинофобными высказываниями. Она хвалила Россию, однако почему-то отправила свою дочь учится в США, а также называла украинских защитников "преступниками".

Бондаренко еще не один раз вызывала шквал критики. "Телеграф" рассказывает, чем "прославилась" экс-регионалка и где она сейчас.

Елена Бондаренко — что о ней известно

Елена Бондаренко (в девичестве Коваленко) родилась в Макеевке. Она получила образование в Донецком институте журналистики. Свою карьеру начала в 2001 году, когда заняла должность пресс-секретаря Бориса Колесникова — главы Донецкого областного совета и одной из ключевых фигур Партии Регионов.

елена бондаренко в молодости

Елена Бондаренко — скандалы

В 2006 году она стала депутатом и продвигала идеологию Партии Регионов, став ее "черным ртом": выступала против украиноязычного контента и поддерживала пророссийские инициативы, включая кампанию против переименования Донецкого университета в честь Василия Стуса. Она также призывала польский Сейм признать Волынскую трагедию геноцидом поляков и осудить самых украинцев. К тому же, она была частой гостьей на пропагандистских телешоу в стране-агрессорше.

елена бондаренко

В 2013 году сравнила Януковича с Мадонной, заявив, что он может собрать толпы поклонников. В интервью Spiegel Online 20 февраля 2014 года назвала действия полиции на Майдане "недостаточно жесткими" и утверждала, что там остались только "вандалы и экстремисты".

Будучи главой комитета по свободе слова, Бондаренко отказалась смотреть на фото избитых журналистов, сославшись на "слабую психику".

елена бондаренко

После аннексии Крыма и оккупации Донбасса продолжала называть войну "гражданской" и обвинять украинскую власть.

Где сейчас Елена Бондаренко

После вторжения Бондаренко исчезла из медийного пространства и соцсетей. Ее последний ролик на YouTube датирован 20 февраля 2022 года. Геотег в Инстаграме (просмотр страницы недоступен в Украине) указывает на Россию, но точное местонахождение неизвестно.

елена бондаренко
елена бондаренко инстаграм

Личная жизнь Елены Бондаренко

О семье Бондаренко известно немного. Она замужем за Андреем Бондаренко, бывшим замминистра чрезвычайных ситуаций (2010–2012). У них двое детей: Полина (1999) и Михаил (2010). О сыне информации нет, а дочь ведет активную публичную жизнь.

елена бондаренко андрей бондаренко
Бондаренко с мужем Андреем

Полина живет в США и занимается музыкой под псевдонимом Лина Купер. "Телеграф" писал, как сейчас выглядит дочь Елены Бондаренко.

Теги:
#Елена Бондаренко