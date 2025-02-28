Її називали "чорним ротом" Партії регіонів: куди зникла проросійський нардеп Олена Бондаренко

Вона називала людей на Майдані "вандалами та екстремістами"

Колишня депутатка від Партії регіонів Олена Бондаренко запам’яталася українцям проросійськими наративами та українофобними висловлюваннями. Вона хвалила Росію, проте чомусь відправила свою доньку вчитися у США, а також називала українських захисників "злочинцями".

Бондаренко ще неодноразово викликала шквал критики. "Телеграф" розповідає, чим "прославилася" ексрегіоналка і де вона зараз.

Олена Бондаренко — що про неї відомо

Олена Бондаренко (у дівоцтві Коваленко) народилася у Макіївці. Вона здобула освіту в Донецькому інституті журналістики. Свою кар’єру розпочала 2001 року, коли обійняла посаду прессекретаря Бориса Колеснікова — голови Донецької обласної ради та однієї із ключових фігур Партії Регіонів.

Олена Бондаренко — скандали

У 2006 році вона стала депутатом і просувала ідеологію Партії Регіонів, ставши її "чорним ротом": виступала проти україномовного контенту та підтримувала проросійські ініціативи, включаючи кампанію проти перейменування Донецького університету на честь Василя Стуса. Вона також закликала польський Сейм визнати Волинську трагедію геноцидом поляків та засудити самих українців. До того ж вона була частою гостею на пропагандистських телешоу в країні-агресорці.

У 2013 році порівняла Януковича з Мадонною, заявивши, що він може зібрати натовпи шанувальників. В інтерв’ю Spiegel Online 20 лютого 2014 року назвала дії поліції на Майдані "недостатньо жорсткими" і стверджувала, що там залишилися лише "вандали та екстремісти".

Як голова комітету зі свободи слова, Бондаренко відмовилася дивитися на фото побитих журналістів, пославшись на "слабку психіку".

Після анексії Криму та окупації Донбасу продовжувала називати війну "громадянською" та звинувачувати українську владу.

Де зараз Олена Бондаренко

Після вторгнення Бондаренко зникла з медійного простору та соцмереж. Її останній ролик на YouTube датований 20 лютого 2022 року. Геотег в Інстаграмі (перегляд сторінки недоступний в Україні) вказує на Росію, але місцезнаходження невідоме.

Особисте життя Олени Бондаренко

Про сім’ю Бондаренко відомо небагато. Вона одружена з Андрієм Бондаренком, колишнім заступником міністра надзвичайних ситуацій (2010–2012). У них двоє дітей: Поліна (1999) та Михайло (2010). Про сина інформації немає, а дочка веде активне публічне життя.

Бондаренко з чоловіком Андрієм

Поліна живе у США та займається музикою під псевдонімом Ліна Купер. "Телеграф" писав, як зараз виглядає дочка Олени Бондаренко.