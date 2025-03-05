"Брюки детского размера". Вид Джей Ди Венса высмеяли во время выступления Трампа

Он является правой рукой Трампа, но похоже, одевается как вздумается

Брюки вице-президента США Джей Ди Венса, любящего футболки с символикой СССР, стали предметом обсуждения в сети. Американцы и не только смеются, что эта часть одежды у него слишком короткая, что выглядит нелепо.

Как пишет Мirror, "штаны детского размера" Джей Ди Венса во время выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе высмеяли в сети. Вице-президент стоял позади Трампа. Большую часть времени он провел за столом и его ног видно не было, однако после этого в сети началась новая волна комментариев по поводу штанов Венса.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Стоит отметить, что Ди Венс не в первый раз носит такие штаны. По сети "гуляют" фото, где они выглядят очень нелепо. На одном из публичных мероприятий его штаны были настолько короткие, что открывали не только его носки, но и полоску тела над ними. К тому же они выглядят тесными. Похоже, он действительно выбрал брюки слишком маленького размера.

В соцсети Х появилось много публикаций с высмеиванием "маленьких штанишек Венса". Их постят под тегом #TinyPantsVance. Один из пользователей вспомнил, что этот человек был недоволен одеждой президента Украины Владимира Зеленского во время встречи в Белом доме.

"Этот парень смеялся над лидером, в чью страну вторглась Россия, за то, что он не носит надлежащий костюм", — говорится в публикации.

Как сообщал "Телеграф", многие западные СМИ пришли к выводу, что именно Джей Ди Венс спровоцировал спор между Зеленским и Трампом в Белом доме. После скандала Венс решил отдохнуть на горнолыжном курорте Шугарбуш в штате Вермонт. Однако там его встретили более 700 человек с плакатами "Венс — предатель, катайся на лыжах в России", "Зеленский — герой", "Вермонт отвергает фашизм". Венс, испуганный протестами, сбежал и уехал отдыхать в "неопределенное место".