Церковный праздник 7 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы не привлечь беду

В этот день лучше не устраивать громкие празднования

Сегодня, 7 марта, православные христиане и греко-католики чтят память священномучеников Василия, Ефрема, Капитана, Евгения, Елисейя, Агатодора и других. До перехода Православной церкви Украины (ВЦУ) на новоюлианский церковный календарь, этот праздник приходился на 20 марта.

Эти святые жили в IV веке и пострадали во время правления императора Максимиана, известного своими преследованиями христиан. Василий был епископом в Халкидоне и вместе с братьями по вере открыто проповедовал Христа, не боясь наказания. За это их схватили и подвергли пыткам.

Согласно церковным источникам, святые выдержали невероятные издевательства, но не отреклись от веры. В итоге все были казнены. Их пример верности и мужества стал символом несокрушимости духа для последующих поколений христиан.

Традиции и приметы 7 марта

В народе этот день связывали с предыдущим днем. Люди просили святых оградить от несправедливости, врагов и злых языков. Считалось также, что самое время очистить дом от лишнего хлама и грязи, готовя жилье к весеннему обновлению.

Если в этот день тепло и солнечно — весна будет ранней.

Сильный ветер в этот день – ждите обильные дожди летом.

Если синицы поют громко – ждите потепления.

Что нельзя делать 7 марта

Нельзя вырубать деревья – так вы нарушаете гармонию с природой.

Запрещено отказывать в помощи — можно навлечь беды.

Лучше отказаться от громких развлечений – это день тишины, молитвы и памяти, поэтому вечеринки лучше перенести.

Именины 7 марта

В этот день именины отмечают Василий, Евгений, Нестор, Николай, Павел, Антонина, Анна, Екатерина, Мария, Надежда, Оксана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя есть во время Великого поста. Мы подготовили календарь запретов на каждый день.