Поздравляю с 8 марта! Красочные открытки и картинки к празднику

Поздравьте любимых и близких женщин с праздником

Праздник 8 марта каждый год ждут многие женщины. Ведь в этот день они получают больше внимания, подарки, цветы и приятные слова. Теплые поздравления приятны в любом случае — и от любимого человека, и от детей, и от коллег или даже от других женщин. А милая открытка в соцсетях способна поднять настроение на весь день.

Международный день борьбы за права женщин был учрежден решением ООН в начале 1977 года. Он является международной датой, которую ежегодно отмечают 8 марта в память о культурных, политических и социально-экономических достижениях женщин.

В Советском союзе идею праздника свели к банальному — праздник женщин, весны и красоты, забывая о сути — защите прав женщин. Именно поэтому в Украине в последние годы точатся дискуссии вокруг даты 8 марта и есть предложения отметь этот праздник в том виде, что есть сейчас.

Однако, независимо от того, празднуете ли вы этот день или нет, принимать внимание и подарки, согласитесь, приятно в любом случае. И делится своими поздравлениями и теплыми словами тоже приятно.

К празднику 8 марта "Телеграф" подготовил подборку красивых открыток и картинок, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах. Поднимите настроение родным и знакомым женщинам таким милым сообщением.

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