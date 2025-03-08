Поздравьте любимых женщин! Поздравления с 8 марта своими словами на украинском языке

Сегодня отмечается Международный женский день

Сегодня, 8 марта, в мире отмечается Международный день борьбы за права женщин. В 1945 году устав ООН стал первым международным документом, утверждающим принцип равенства мужчин и женщин. С марта 1975 года Международный женский день отмечается государствами-членами ООН.

В Советском союзе праздник 8 марта был сведен к банальному "празднику весны и красоты", или же Женскому дню, когда принято дарить женщинам цветы, подарки и говорить комплименты. Эта традиция уже устарела, однако, многие женщины продолжают ее придерживаться и ждать внимания от своих близких именно 8 марта.

Как бы там ни было, теплые слова и приятные пожелания не будут лишними — ни 8 марта, ни в другой день. Дарите близким улыбки и позитивные эмоции независимо от даты в календаре.

"Телеграф" подготовил поздравления и открытки на украинском языке, чтобы вы могли поздравить женщин — мама, дочерей, коллег, подруг или родственниц.

Зі святом, з 8 Березня! Бажаю, щоб щоранку починалося з кави, посмішки, букету квітів, радісних новин, сонячних промінців на обличчі, приємної млості; день радував безтурботністю, новими зустрічами, щирими людьми, красою та привітністю; вечір закінчувався щасливою втомою, романтизмом та солодкими снами. Будь шикарною богинею та царицею чоловічих сердець!

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У це чудове жіноче свято хочеться побажати лише позитивних емоцій, безмежного щастя та міцного здоров'я. Нехай негаразди обходять стороною, а кожен день буде приводом для нової радості!

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З 8 Березня! Нехай весна розквітає у вашому серці, приносить радість і теплі емоції. Бажаю вам легкості, гарного настрою та здійснення всіх бажань!

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Кохана, вітаю тебе зі святом 8 Березня! Хочу побажати тобі більше сонячних днів, щоб усі твої мрії збувалися, а поставлені цілі здійснювалися без нічого. Залишайся такою ж прекрасною, милою, ніжною та красивою. Я тебе люблю!

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Нехай у вашому житті завжди буде місце для великого кохання, щирих почуттів і ніжних обіймів! Бажаю, щоб очі сяяли від щастя, а серце співало від радості. З 8 Березня!

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З 8 Березня! Нехай ця весна принесе вам море приємних емоцій, яскравих вражень і нових можливостей. Бажаю натхнення, успіхів та гарного настрою!

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Мамо, з 8 Березня! Ти – найдорожча людина у світі, і я бажаю тобі міцного здоров’я, безмежного щастя та багато теплих і радісних днів. Нехай у твоєму серці завжди панує весна!

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З 8 Березня! Бажаю вам завжди відчувати себе коханими, особливими та неповторними. Нехай у вашому житті буде багато щастя, гармонії та натхнення!

Ранее "Телеграф" публиковал календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.