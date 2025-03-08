Привітайте любих жінок! Вітання з 8 Березня своїми словами українською мовою

Сьогодні відзначається Міжнародний жіночий день

Сьогодні, 8 березня, у світі відзначається Міжнародний день боротьби за права жінок. У 1945 році статут ООН став першим міжнародним документом, який стверджує принцип рівності чоловіків та жінок. З березня 1975 року Міжнародний жіночий день відзначається державами-членами ООН.

У Радянському союзі свято 8 Березня було зведено до банального "свята весни і краси", або ж Жіночого дня, коли прийнято дарувати жінкам квіти, подарунки та говорити компліменти. Ця традиція вже застаріла, проте багато жінок продовжують її дотримуватися і чекати уваги від своїх близьких саме 8 березня.

Як би там не було, теплі слова та приємні побажання не будуть зайвими — ні 8 березня, ні в інший день. Даруйте близьким посмішки та позитивні емоції незалежно від дати в календарі.

"Телеграф" підготував вітання та листівки українською мовою, щоб ви могли привітати жінок в соцмережах — маму, дочок, колег, подруг чи родичок.

Зі святом, з 8 Березня! Бажаю, щоб щоранку починалося з кави, посмішки, букету квітів, радісних новин, сонячних промінців на обличчі, приємної млості; день радував безтурботністю, новими зустрічами, щирими людьми, красою та привітністю; вечір закінчувався щасливою втомою, романтизмом та солодкими снами. Будь шикарною богинею та царицею чоловічих сердець!

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У це чудове жіноче свято хочеться побажати лише позитивних емоцій, безмежного щастя та міцного здоров'я. Нехай негаразди обходять стороною, а кожен день буде приводом для нової радості!

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З 8 Березня! Нехай весна розквітає у вашому серці, приносить радість і теплі емоції. Бажаю вам легкості, гарного настрою та здійснення всіх бажань!

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Кохана, вітаю тебе зі святом 8 Березня! Хочу побажати тобі більше сонячних днів, щоб усі твої мрії збувалися, а поставлені цілі здійснювалися без нічого. Залишайся такою ж прекрасною, милою, ніжною та красивою. Я тебе люблю!

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Нехай у вашому житті завжди буде місце для великого кохання, щирих почуттів і ніжних обіймів! Бажаю, щоб очі сяяли від щастя, а серце співало від радості. З 8 Березня!

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З 8 Березня! Нехай ця весна принесе вам море приємних емоцій, яскравих вражень і нових можливостей. Бажаю натхнення, успіхів та гарного настрою!

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Мамо, з 8 Березня! Ти – найдорожча людина у світі, і я бажаю тобі міцного здоров’я, безмежного щастя та багато теплих і радісних днів. Нехай у твоєму серці завжди панує весна!

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З 8 Березня! Бажаю вам завжди відчувати себе коханими, особливими та неповторними. Нехай у вашому житті буде багато щастя, гармонії та натхнення!

Раніше "Телеграф" публікував календар на весь 2025 рік. Скільки свят та вихідних буде в українців.