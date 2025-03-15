Заснежит, но вжарит до +27. Жителям каких регионов следует надевать шубы, а каких – шорты (карта)

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Погода в Украине продолжит радовать украинцев теплом в субботу, 15 марта. Дневная температура достигнет +27 градусов.

Об этом сообщил Игорь Кибальчич. Он рассказал, чего ожидать от погоды в середине первого месяца весны.

Погода в Украине 15 марта

Западным областям нужно будет доставать куртки. Кибальчич пишет, что ночью пройдут умеренные дожди, в Полесье и в Карпатах с мокрым снегом. Днем будет идти дождливая погода, во Львовской области и Карпатах временами дождь будет переходить в мокрый снег. Кое-где возможно налипание мокрого снега, туман. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+10, в Карпатах и Полесье около 0; днем температура будет колебаться в пределах +2…+7 градусов тепла.

В северной части страны местами ожидается небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный с переходом днем на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +3…+8, днем колеблется от +2 на севере Черниговской и Киевской областей до +11…+16 на юге Киевщины и Сумщины.

В центральных регионах Украины в течение суток ожидаются небольшие дожди. Ветер ночью южный, днем переменные направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет +6…+11, днем +16…+21.

Больше всего повезет западным регионам, ведь в южных областях Украины и Крыму ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12, днем +22…+27, на побережье морей +9…+14.

В восточной части страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Харьковской области местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный/юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +5…+10, днем +14…+19.

Придет холодная воздушная масса арктического происхождения

А вот синоптик Наталья Диденко пишет, что в эти выходные в Украину придет новая холодная воздушная масса арктического происхождения. Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, в западных и большинстве северных областей в течение дня столбик термометра будет показывать +3…+9 градусов.

На остальной территории Украины в субботу еще ожидается +12…+20 градусов.

"Однако в воскресенье тепло останется только на юге и юго-востоке Украины. А в понедельник, 17 марта, похолодание охватит всю нашу территорию", — отметила Диденко.

"В Киеве завтра, в субботу, есть вероятность небольшого дождя, в воскресенье – без существенных осадков", – рассказала Наталья Диденко.

Она добавила, что в субботу в столице будет постепенно холодать – от +10…+12 до +5…+7 градусов. В воскресенье в течение дня столбик термометра будет колебаться около +2…+5 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие области Украины засыплет снегом в выходные.