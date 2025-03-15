Церковный праздник 15 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы не испугать удачу

В этот день не стоит делать импульсивные покупки

В эту субботу, 15 марта, православная церковь чтит память святых мучеников Агапия, Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. До перехода на новоюлианский церковный календарь по старому стилю, святого упоминали 27 марта.

Святые мученики Агапий и его сподвижники жили во времена императора Диоклетиана, известного жестокими гонениями на христиан. Они были арестованы в городе Кесария Палестинская за то, что открыто исповедовали христианскую веру.

Шесть молодых мужчин – Тимолай, двое Александров, двое Дионисиев и Пуплий – добровольно пришли к правителю, желая разделить судьбу своих братьев в вере. Они знали, что за это их ожидает казнь, но не изменили своим убеждениям. Их вместе с Агапием и Ромилом приговорили к смертной казни и обезглавили.

Традиции и приметы 15 марта

Поскольку 15 марта приходится на период Великого поста, верующие проводят день в молитве, воздерживаются от мясной и молочной пищи, посещают богослужения. В храмах читают молитвы, прославляющие стойкость мучеников и призывающие к духовному укреплению.

Если 15 марта морозно, весна будет холодной и затяжной.

Теплый ветер предвещает быстрое потепление.

Если в этот день идет дождь — лето будет богатым на урожай.

Что нельзя делать 15 марта

Не стоит тратить деньги импульсивно.

Заниматься тяжелой физической работой.

Рыбалить и охотиться.

Именины 15 марта

В этот день именины отмечают Денис, Эммануил, Михаил, Александр, Алексей, Тимофей.

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