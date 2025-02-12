Принадлежал к "семье Януковича": что известно о завхозе-беглеце Кравце и как он выглядит

За время своей деятельности политик построил роскошный особняк

Президентство Виктора Януковича запомнилось высоким уровнем коррупции, нарушением прав человека, а также кумовством в высших эшелонах власти. В частности, к "семье Януковича" относился его главный завхоз Андрей Кравец, который занимался полулегальными объектами семьи политика в частности. Его же называют конечным бенефициаром реконструкции "Гостиного двора" в Киеве.

Андрей Кравец был влиятельной фигурой при Януковиче. Что о нем известно, и где он сейчас – расскажет "Телеграф".

Что известно об Андрее Кравце

Андрей Кравец родился в 1973 году в Комсомольске Полтавской области. Сейчас городок называется Горишние Плавни. Он учился в Украинском морском техническом университете инженером.

Кравец был электрослесарем по ремонту горного оборудования в Полтаве в течение 3 лет. А потом устроился инженером по поставкам в кооператив "Надежный". В 1995 году мужчина стал коммерческим директором на предприятии "Фирма Ната". В течение 5 лет работал директором ООО "Юна".

Андрей Кравец, фото из сети

В 2003 году Кравец стал заместителем генерального директора домостроительного комбината "Меркурий" в Броварах. Впоследствии его избрали генеральным директором в строительную компанию "Укрбудинвест". Параллельно он руководил киноцентром "Звездный".

Кравец управлял киноцентром "Звездный", фото из сети

В 2006 году Кравец работал заместителем Министра Кабинета Министров Украины. А из-за попал в парламент от Партии регионов. Входил в Комитет по Регламенту ВРУ. В настоящее время политик сблизился с Виктором Януковичем и в 2007 году стал заместителем председателя Партии регионов.

В 2010 году Кравец ушел из парламента и начал руководить Государственным управлением делами. Эта организация тайно обустраивала быт чиновников из высших эшелонов власти. Также мужчина занимался предприятиями семьи Януковича, за что его назвали его завхозом. В частности, и государственными дачами в "Конча-Заспе" и "Пуща-Водице".

Кравец был завхозом Януковича, фото "Украинской правды"

На этой должности мужчина запомнился большими госзакупками для Януковича. В частности, арендовал ему самолеты и вертолеты. А в офисе Кравца в Броварах размещалась компания "Дом Лесника", которая контролировала хозяйство Януковича в Сухолучье. Также там регистрировали фирмы, связанные с "Межгорьем".

За время своей деятельности Кравец тоже обустроил себе имение на территории "Пуща-Водицы", хотя ему там должно было принадлежать только 2 комнаты. Согласно украинскому законодательству, политик не имел права разрушать помещение, которое там было, и возводить что-то новое. Также его официальный доход был в разы меньше, чем хватило на строительство особняка.

Место, где построил имение Кравец, фото "Украинской правды"

Роскошный особняк Кравца, фото "Украинской правды"

Особняк Кравца, фото "Украинской правды"

Кравец был и завхозом киноцентра "Звездный", который считался штаб-квартирой Партии регионов. Там делили сферы влияния, обсуждали законопроекты, устраивали подозрительные тендеры. После того как политик сбежал с женой из страны, туда попали активисты. Они увидели, что по документам Кравец занимался как хозяйственными вопросами, так и отчуждением государственных резиденций.

Где сейчас Андрей Кравец

В 2014 году Кравец вернулся в Украину. До 2016 года он сохранял контроль над "Звездным", недвижимость не передали в собственность государства. Также Кравец имеет причастность к гостинице "Лофт" в Киеве.

Отель "Лофт", фото из сети

Выяснилось, что Кравцу принадлежала и строительная фирма "Украина-Реставрация", которая выиграла конкурс на строительство мемориала Героям Небесной Сотни.

В 2022 году Кравца видели в Украине. Он был на встрече с депутатом Киевсовета Суто Мамояном. Мужчина погиб в 2024 году в результате ДТП.

Кравца видели в Украине в 2022 году, скриншот "Украинской правды"

К тому же стало известно, что сын Кравца Владимир работает в земельной комиссии Киевсовета.

Владимир Кравец, скриншот "Антикора"

В 2024 году Латвия отменила Кравцу вид на жительство. Оказалось, что он жил в этой стране с 2014 года и уже обустроил бизнес. Правоохранители писали, что политик представляет угрозу Литве из-за близости к Януковичу, а соответственно — лояльности к России. Речь шла и о том, что Кравец присвоил вместе с женой не менее 35 миллиардов евро из государственного бюджета Украины.

"Кравец с женой Мариной Пелих принимали участие в присвоении режимом Януковича по меньшей мере 35 миллиардов евро из бюджета Украины, занимались финансами президента, роскошью его особняка", — писала литовская спецслужба.

Куда переехал Кравец из Литвы, неизвестно. Он не ведет социальные сети и не дает интервью. Поэтому его жизнь остается непубличной.

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