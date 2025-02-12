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Принадлежал к "семье Януковича": что известно о завхозе-беглеце Кравце и как он выглядит

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Виктория Козар
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Что известно о завхозе Януковича — Андрее Кравце
Что известно о завхозе Януковича — Андрее Кравце. Фото Коллаж "Телеграфа"

За время своей деятельности политик построил роскошный особняк

Президентство Виктора Януковича запомнилось высоким уровнем коррупции, нарушением прав человека, а также кумовством в высших эшелонах власти. В частности, к "семье Януковича" относился его главный завхоз Андрей Кравец, который занимался полулегальными объектами семьи политика в частности. Его же называют конечным бенефициаром реконструкции "Гостиного двора" в Киеве.

Андрей Кравец был влиятельной фигурой при Януковиче. Что о нем известно, и где он сейчас – расскажет "Телеграф".

Что известно об Андрее Кравце

Андрей Кравец родился в 1973 году в Комсомольске Полтавской области. Сейчас городок называется Горишние Плавни. Он учился в Украинском морском техническом университете инженером.

Кравец был электрослесарем по ремонту горного оборудования в Полтаве в течение 3 лет. А потом устроился инженером по поставкам в кооператив "Надежный". В 1995 году мужчина стал коммерческим директором на предприятии "Фирма Ната". В течение 5 лет работал директором ООО "Юна".

Завхоз Януковича что известно
Андрей Кравец, фото из сети

В 2003 году Кравец стал заместителем генерального директора домостроительного комбината "Меркурий" в Броварах. Впоследствии его избрали генеральным директором в строительную компанию "Укрбудинвест". Параллельно он руководил киноцентром "Звездный".

Андрей Кравец
Кравец управлял киноцентром "Звездный", фото из сети

В 2006 году Кравец работал заместителем Министра Кабинета Министров Украины. А из-за попал в парламент от Партии регионов. Входил в Комитет по Регламенту ВРУ. В настоящее время политик сблизился с Виктором Януковичем и в 2007 году стал заместителем председателя Партии регионов.

В 2010 году Кравец ушел из парламента и начал руководить Государственным управлением делами. Эта организация тайно обустраивала быт чиновников из высших эшелонов власти. Также мужчина занимался предприятиями семьи Януковича, за что его назвали его завхозом. В частности, и государственными дачами в "Конча-Заспе" и "Пуща-Водице".

Завхоз Януковича Андрей Кравец
Кравец был завхозом Януковича, фото "Украинской правды"

На этой должности мужчина запомнился большими госзакупками для Януковича. В частности, арендовал ему самолеты и вертолеты. А в офисе Кравца в Броварах размещалась компания "Дом Лесника", которая контролировала хозяйство Януковича в Сухолучье. Также там регистрировали фирмы, связанные с "Межгорьем".

За время своей деятельности Кравец тоже обустроил себе имение на территории "Пуща-Водицы", хотя ему там должно было принадлежать только 2 комнаты. Согласно украинскому законодательству, политик не имел права разрушать помещение, которое там было, и возводить что-то новое. Также его официальный доход был в разы меньше, чем хватило на строительство особняка.

Имение завхоза Януковича
Место, где построил имение Кравец, фото "Украинской правды"
Завхоз Януковича построил себе имение
Роскошный особняк Кравца, фото "Украинской правды"
Как выглядит особняк Кравца
Особняк Кравца, фото "Украинской правды"

Кравец был и завхозом киноцентра "Звездный", который считался штаб-квартирой Партии регионов. Там делили сферы влияния, обсуждали законопроекты, устраивали подозрительные тендеры. После того как политик сбежал с женой из страны, туда попали активисты. Они увидели, что по документам Кравец занимался как хозяйственными вопросами, так и отчуждением государственных резиденций.

Где сейчас Андрей Кравец

В 2014 году Кравец вернулся в Украину. До 2016 года он сохранял контроль над "Звездным", недвижимость не передали в собственность государства. Также Кравец имеет причастность к гостинице "Лофт" в Киеве.

Отель "Лофт"
Отель "Лофт", фото из сети

Выяснилось, что Кравцу принадлежала и строительная фирма "Украина-Реставрация", которая выиграла конкурс на строительство мемориала Героям Небесной Сотни.

В 2022 году Кравца видели в Украине. Он был на встрече с депутатом Киевсовета Суто Мамояном. Мужчина погиб в 2024 году в результате ДТП.

Кравец прибыл в Украину
Кравца видели в Украине в 2022 году, скриншот "Украинской правды"

К тому же стало известно, что сын Кравца Владимир работает в земельной комиссии Киевсовета.

Владимир Кравец
Владимир Кравец, скриншот "Антикора"

В 2024 году Латвия отменила Кравцу вид на жительство. Оказалось, что он жил в этой стране с 2014 года и уже обустроил бизнес. Правоохранители писали, что политик представляет угрозу Литве из-за близости к Януковичу, а соответственно — лояльности к России. Речь шла и о том, что Кравец присвоил вместе с женой не менее 35 миллиардов евро из государственного бюджета Украины.

"Кравец с женой Мариной Пелих принимали участие в присвоении режимом Януковича по меньшей мере 35 миллиардов евро из бюджета Украины, занимались финансами президента, роскошью его особняка", — писала литовская спецслужба.

Куда переехал Кравец из Литвы, неизвестно. Он не ведет социальные сети и не дает интервью. Поэтому его жизнь остается непубличной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о сыне бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки. Ранее против него ввели санкции в Европе.

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#Виктор Янукович #Кравец Андрей