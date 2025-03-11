Роскошное имение в Конча-Заспе с садом и пляжем: как выглядит дом Юлии Тимошенко возле Киева (фото)

Политик проживала в элитном поселке возле Киева

Народный депутат Юлия Тимошенко начала заниматься политикой еще в 1997 году. Через 2 года она создала партию "Батькивщина", лидером которой является до сих пор. Ранее политик жила в роскошном имении, которое она арендовала. А недавно нардеп решила изменить имидж.

В 2018 году Тимошенко указала в декларации, что живет в поселке Козын в элитной местности Конча-Заспа. Отмечается, что имение на 588 квадратных метров нардеп якобы арендует у своей двоюродной сестры Татьяны Шараповой. По словам Тимошенко, она переписала жилье и земельные участки на родных, поскольку волновалась, что недвижимость при Януковиче могут конфисковать.

Имение Тимошенко с высоты птичьего полета, фото "Украинская правда"

В 2009 году в сети появились фотографии особняка Тимошенко в Конча-Заспе. Это большое двухэтажное поместье на берегу дамбы с собственным пляжем. Сам дом покрыт красной черепицей. На территории насадили много деревьев, в частности, дубов и ив, есть парковые фонари, дорожки. Особняк ограждён высоким кованым забором, чтобы снаружи ничего не было видно. Такая вилла может стоить несколько миллионов долларов.

Дом Тимошенко покрыт дорогой черепицей, фото "Украинская правда"

У Тимошенко есть свой пляж и выход к водоему, фото "Украинская правда"

Имение Тимошенко окружено большим количеством деревьев, фото "Украинская правда"

В 2014 году политик показывала свое имение активистам общественного движения "Без Парканів". Так они смогли осмотреть кухню, гостевую и прихожую. Судя по фотографиям, нардеп предпочитает роскошь. В доме есть изысканная мебель, гобелены и ценные картины. А вот на второй этаж Тимошенко не пустила журналистов, объясняя это тем, что там неубрано. В то же время, живет ли сейчас Тимошенко в этом доме, неизвестно.

Дом Тимошенко внутри, фото "Без Парканів"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит имение экс-прокурора Геннадия Васильева под Москвой. Оно стоит более 1 миллиарда рублей.