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Роскошное имение в Конча-Заспе с садом и пляжем: как выглядит дом Юлии Тимошенко возле Киева (фото)

Автор
Виктория Козар
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Имение Юлии Тимошенко возле Киева
Имение Юлии Тимошенко возле Киева. Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

Политик проживала в элитном поселке возле Киева

Народный депутат Юлия Тимошенко начала заниматься политикой еще в 1997 году. Через 2 года она создала партию "Батькивщина", лидером которой является до сих пор. Ранее политик жила в роскошном имении, которое она арендовала. А недавно нардеп решила изменить имидж.

В 2018 году Тимошенко указала в декларации, что живет в поселке Козын в элитной местности Конча-Заспа. Отмечается, что имение на 588 квадратных метров нардеп якобы арендует у своей двоюродной сестры Татьяны Шараповой. По словам Тимошенко, она переписала жилье и земельные участки на родных, поскольку волновалась, что недвижимость при Януковиче могут конфисковать.

Имение Юлии Тимошенко
Имение Тимошенко с высоты птичьего полета, фото "Украинская правда"

В 2009 году в сети появились фотографии особняка Тимошенко в Конча-Заспе. Это большое двухэтажное поместье на берегу дамбы с собственным пляжем. Сам дом покрыт красной черепицей. На территории насадили много деревьев, в частности, дубов и ив, есть парковые фонари, дорожки. Особняк ограждён высоким кованым забором, чтобы снаружи ничего не было видно. Такая вилла может стоить несколько миллионов долларов.

Где живет Юлия Тимошенко
Дом Тимошенко покрыт дорогой черепицей, фото "Украинская правда"
Особняк Юлии Тимошенко
У Тимошенко есть свой пляж и выход к водоему, фото "Украинская правда"
Как выглядит дом Тимошенко
Имение Тимошенко окружено большим количеством деревьев, фото "Украинская правда"

В 2014 году политик показывала свое имение активистам общественного движения "Без Парканів". Так они смогли осмотреть кухню, гостевую и прихожую. Судя по фотографиям, нардеп предпочитает роскошь. В доме есть изысканная мебель, гобелены и ценные картины. А вот на второй этаж Тимошенко не пустила журналистов, объясняя это тем, что там неубрано. В то же время, живет ли сейчас Тимошенко в этом доме, неизвестно.

Как выглядит дом Тимошенко внутри
Дом Тимошенко внутри, фото "Без Парканів"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит имение экс-прокурора Геннадия Васильева под Москвой. Оно стоит более 1 миллиарда рублей.

Теги:
#Юлия Тимошенко #Поместье