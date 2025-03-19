Сериал "Юношество" на Netflix впечатлил украинцев: о чем он и где его смотреть (видео)

Украинцы уже отреагировали на популярный сериал

На Netflix появился новый британский криминально-драматический минисериал "Юношество". Он уже лидирует в рейтинге самых популярных киноработ в мире на платформе. Также недавно вышел трейлер фильма "Раша Гудбай", который раскритиковали украинцы.

"Телеграф" расскажет, о чем идет речь в сериале, где его можно посмотреть, и что говорят о криминальной киноработе зрители.

Сюжет сериала "Юношество"

В криминально-драматическом минисериале говорится о 13-летнем Джейми Миллере, подозреваемом в убийстве одноклассницы Кэти Леонард. Английские полицейские выбивают двери дома и арестовывают подростка.

Сначала Джейми допрашивают, а затем направляют в психиатрическое учреждение. В школе проходит расследование убийства, в частности детский психолог проводит опрос. Выяснилось, что Джейми переживал буллинг в социальных сетях и стал частью субкультуры инцелов. Люди, которые туда входят, не могут найти себе партнера и начинают оскорблять других. Жертвой субкультуры стал и главный герой.

Где посмотреть сериал "Юношество"

Сериал "Юношество" невозможно посмотреть бесплатно. Его можно увидеть на официальном ресурсе Netflix. За самую дешевую подписку придется заплатить около 5 евро.

Трейлер сериала "Юношество"

Отзывы на сериал "Юношество"

О популярном сериале уже высказались известные публичные личности и пользователи сети.

Телеведущая Даша Малахова: "Для меня "Юность" – о причинах. О том, почему человек допускается ошибки. На протяжении четырех серий авторы сбивают коктейль из стыда, социальных сетей и неконтролируемой информации, которая вливается в уши и глаза детям. Он о неумении отличать чувства и эмоции, об отношении к человеку, допустившему ошибку – в обществе, в семье. Это фильм о большом стыде и прощении. В конце они говорят: "Но он наш Джейми". Любовь – такая штука, что лечит все. Принятие и понимание в таких случаях должно идти рядом с дисциплиной, законом, но это не отменяет любви к человеку".

Даша Малахова отреагировала на сериал "Юношество"

Радиоведущий Слава Демин: "Это гениально снято одним кадром без склеек. Но самое главное — это о том, что чувствуют или могут чувствовать наши дети. И как важно нам родителям не упускать из виду жизни наших детей".

Слава Демин отреагировал на сериал "Юношество"

Константин Кожемяка: "Это скорее драма, чем детектив как заявлено. Стивен Грэм в одной из главных ролей — левел Бог. Режиссерская и операторская работа — это вообще за пределом. Когда мировой кинематограф, находясь в погоне за кинокилометрами, бюджетами и кассовыми сборами, продуцирует кучу проходного фуфла, этот сериал – действительно эстетская жемчужина. Советую!".

Пользователи сети высказались о сериале "Юношество"

Иванна Скиба-Якубова: "Попытка объяснить мир подростка и то, на каких микротонких уровнях влияет на него семья. Там немного грубое описание, что-то там о токсичной маскулинности, и ты полпути ждешь, что сейчас здесь просто окажется отец-мужлан, и все "объяснится", а все гораздо сложнее. А так поскольку наш внутренний подросток остается с нами, то это и о наших скрытых мотивациях и неочевидных реакциях".

В сети советуют посмотреть сериал "Юношество"

Константин Васюков: "За много лет воспитания четырех детей, которым сейчас от 4 до 16, у нас до сих пор нет ответа, как это работает. В каком-то смысле — это лотерея, когда даже любовь не дает гарантий".

Украинцев поразил сериал "Юношество"

Алина Шубская: "Все это поднимает наболевший пласт проблем: как понимать и воспитывать детей, у которых свой язык и свои интересы, и почему от одного воспитания выходят разные личности. В каком мире растут молодые ребята, что вкладывает им в голову токсичная маскулинность, движение инцелов. У меня в голове звенели аргументы сотен мужчин, которые в комментариях о семейном физическом насилии в сторону женщин пишут "но они совершают психологическое насилие", ставя на один уровень криминал и максимум админку. Результат — в сериале".

Сериал поднимает актуальные проблемы подростков, считают пользователи сети

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