Была старая хижина, а теперь — руины: как выглядит дом, где рос первый президент Кравчук
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Сейчас из дома, где рос будущий президент, ничего не осталось
Первый президент Украины Леонид Кравчук родился в селе Великий Житин возле Ровно. Раньше там был дом его родителей, но сейчас остались почти сами развалины. А за время политической карьеры Кравчук стал владельцем огромного трехэтажного поместья. В 2022 году экс-президента не стало.
Родительский дом Кравчука расположен на улице Шевченко, на которой сейчас можно увидеть много современных домов. В то время как дом родителей первого президента выглядит очень скромно. На нем осыпалась почти вся штукатурка, и едва держатся окна. Во дворе еще стоит колодец.
Примечательно, что погодные условия лишь ухудшают вид дома, в котором рос Кравчук. Он все больше превращается в хижину, непригодную для жизни.
В 2012 году в родном селе политика — Великий Житин — планировали создать музейный комплекс "Батькивщина первого Президента Украины". В него должен был войти и родительский дом первого президента. Однако тогда в местном бюджете не нашли средств для реализации этой идеи. В Великожитинской школе работает музей, где один из стендов посвящен семье Кравчука.
В 2022 году журналисты "Суспильного" посетили Великий Житин и увидели, что родительский дом Кравчука разрушился окончательно. На территории остался старый колодец. Местные делились, что участок якобы принадлежит двоюродным сестрам Кравчука, но они туда не приезжали.
В то же время, на улице Шевченко, где стоял дом родителей Кравчука, появляются новые застройки. Это не удивительно, поскольку село расположено всего в 6 километрах от Ровно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, во что превратился родной дом президента-беглеца Виктора Януковича в оккупированном Енакиево. От него остались только руины.