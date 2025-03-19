Была старая хижина, а теперь — руины: как выглядит дом, где рос первый президент Кравчук

Сейчас из дома, где рос будущий президент, ничего не осталось

Первый президент Украины Леонид Кравчук родился в селе Великий Житин возле Ровно. Раньше там был дом его родителей, но сейчас остались почти сами развалины. А за время политической карьеры Кравчук стал владельцем огромного трехэтажного поместья. В 2022 году экс-президента не стало.

Родительский дом Кравчука расположен на улице Шевченко, на которой сейчас можно увидеть много современных домов. В то время как дом родителей первого президента выглядит очень скромно. На нем осыпалась почти вся штукатурка, и едва держатся окна. Во дворе еще стоит колодец.

Дом, где жил Кравчук, фото Gazeta.ua

Родительский дом Кравчука в заброшенном состоянии, фото Gazeta.ua

Примечательно, что погодные условия лишь ухудшают вид дома, в котором рос Кравчук. Он все больше превращается в хижину, непригодную для жизни.

Дом Кравчука похож на хижину, фото Gazeta.ua

В 2012 году в родном селе политика — Великий Житин — планировали создать музейный комплекс "Батькивщина первого Президента Украины". В него должен был войти и родительский дом первого президента. Однако тогда в местном бюджете не нашли средств для реализации этой идеи. В Великожитинской школе работает музей, где один из стендов посвящен семье Кравчука.

Стенд с родительским домом Кравчука, фото из сети

В 2022 году журналисты "Суспильного" посетили Великий Житин и увидели, что родительский дом Кравчука разрушился окончательно. На территории остался старый колодец. Местные делились, что участок якобы принадлежит двоюродным сестрам Кравчука, но они туда не приезжали.

Дома, где рос Кравчук, уже нет, фото "Суспильне"

В то же время, на улице Шевченко, где стоял дом родителей Кравчука, появляются новые застройки. Это не удивительно, поскольку село расположено всего в 6 километрах от Ровно.

Так выглядело село Великий Житин в 2021 году, скриншот с Google-улиц

Село Великий Житин в Ровенской области в 2021 году, скриншот с Google-улиц

Ранее "Телеграф" рассказывал, во что превратился родной дом президента-беглеца Виктора Януковича в оккупированном Енакиево. От него остались только руины.