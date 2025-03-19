Роскошные поместья, квартиры и салон красоты: какое имущество принадлежало любовнице Януковича Полежай в Украине

С части имущества экс-президента и его любовницы сняли арест

Президент-беглец Виктор Янукович за время своей политической деятельности успел стать владельцем роскошных домов и квартир в Киеве и возле него. Однако после его бегства из страны много недвижимости арестовали. Некоторое жилье принадлежало любовнице экс-президента – Любовь Полежай.

"Телеграф" расскажет, что известно об имуществе Любовь Полежай в Украине.

Недвижимость Любовь Полежай в Украине

Возле бывшей резиденции Януковича "Межигорье" есть коттеджный городок "Лазарев сад". Один из домов отличается от других зеленым забором, чтобы с улицы не было видно, что там происходит. На территории есть три камеры наблюдения, выяснили журналисты "ТСН". Владелицей в документах указана Татьяна Кобылинская. Хотя раньше этот дом принадлежал любовнице политика, а как отмечено в российских реестрах, и законной жене Януковича — Любови Полежай.

Имение Януковича, скриншот с видео "ТСН"

Еще в 2000-х Любовь была официанткой в Межигорье, однако впоследствии начала романтические отношения с Януковичем. Они воспитывали ребенка женщины и жили вместе. На Полежай регистрировали имущество, а также бизнесы. Любовь убегала с политиком из Украины в Россию. В стране-агрессора Любовь сменила фамилию на Садыкова.

Любовь Полежай — любовница Януковича, фото из сети

На Любовь зарегистрировали немало российского имущества семьи Януковича. А вот в Украине после бегства из страны Януковича его недвижимость, в том числе оформленную на Любовь, арестовали. В частности, две большие роскошные квартиры на Оболонской набережной. Также там действовал салон красоты, записанный на Полежай.

Дом на Оболони, в котором у Януковича была квартира, скриншот с видео "ТСН"

Спа-салон Любови Полежай на Оболони, скриншот с видео "ТСН"

Среди недвижимости, оформленной на Полежай, есть и детский лагерь в Цыблях в 100 километрах от Киева. Он расположен на берегу Каневского водохранилища. Стоимость лагеря была оценена в 100 миллионов гривен.

Детский лагерь, оформленный на Полежай, скриншот с видео "ТСН"

По документам Полежай принадлежала трехкомнатная квартира в девятиэтажке на Оболони. Однако это имущество не арестовали. Сейчас там живут, по мнению соседей, арендаторы. В этом доме также жил судья Владислав Девятко, который в 2019 году провозглашал приговор беглому президенту.

Еще одна квартира Полежай в девятиэтажке, скриншот с видео "ТСН"

В 2015-2021 годах другая недвижимость Януковича была арестована. Салон красоты Полежай работал по предварительной записи и с постоянными клиентами. В то время как в Цыблях продолжал действовать детский лагерь. Заведение попадало в скандалы дважды: из-за отравления детей и гибели гимнастки.

Лагерь в Цыблях попадал в скандалы, скриншот с видео "ТСН"

В 2021 году суд снял арест с дома Полежай в Новых Петровцах и базы отдыха в Цыблях. Там "не установили факт проживания одной семьей и обретения права собственности на имущество во время совместного проживания".

После этого дом Полежай переписали на Татьяну Кобылинскую — жену вышгородского экс-депутата от "Партии регионов" Анатолия Кобылинского. Его частная фирма "Гроссер" охраняла "Межигорье". Кобылинский оправдывал Януковича в суде и говорил, что во всем виноваты участники Евромайдана.

Лагерь в Цыблях переписали на благотворительный фонд "Звезда на ладонях" и Анну Клименко. В документах указано, что заведение работает. Также лагерь находится под стражей компании Кобылинского. Выяснилось, что Анна Клименко умерла, а по месту БФ находится мебельная фабрика. Ответ Кобылинского журналистам о покупке дома любовницы Януковича его женой был таким: "Приобрела, значит молодец".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит родительский дом первого президента Леонида Кравчука в Ровенской области. Сейчас от него почти ничего не осталось.