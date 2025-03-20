С Днем счастья в мире 2025! Самые лучшие открытки и картинки для друзей и родных

Пожелайте своим близким 20 марта счастья и добра

Даже у счастливых людей есть свой праздник — Международный день счастья (International Day of Happiness), который ежегодно отмечается 20 марта. В этом году он выпадает на четверг — День весеннего равноденствия 2025.

Решение об учреждении Дня счастья было принято благодаря Генеральной ассамблее ООН 28 июня 2012 года, а саму идею предложила маленькая горная страна — Бутан, жители которого считаются самыми счастливыми в мире людьми.

Отмечать праздник в День весеннего равноденствия, когда день и ночь на Земле равны, приняли неслучайно. Это событие имеет глобальное значение, поскольку оно знаменует собой первый день весны в Северном полушарии и начало пробуждения природы после зимы. Учредители праздника отметили, что все люди планеты имеют равные, как день и ночь, права на счастье.

В честь Международного дня счастья 20 марта "Телеграф" подготовил подборку красивых, ярких открыток со словами теплых пожеланий. Отправьте эти картинки родным, друзьям, коллегам или просто знакомым. Вы точно поднимете им настроение в это непростое время.

С Международным днем счастья 2025: открытки и картинки

Если кто-то 20 марта встречает свой день рождения, с этим событием обязательно нужно поздравить. "Телеграф" подготовил прикольные поздравления с днем рождения.