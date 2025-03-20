З Днем щастя у світі 2025! Найкращі листівки і картинки для друзів та рідних

Побажайте своїм близьким 20 березня щастя та добра

Навіть щасливі люди мають своє свято — Міжнародний день щастя (International Day of Happiness), який щорічно відзначається 20 березня. Цього року він випадає на четвер — День весняного рівнодення 2025.

Рішення про заснування Дня щастя було ухвалено завдяки Генеральній асамблеї ООН 28 червня 2012 року, а саму ідею запропонувала маленька гірська країна — Бутан, мешканці якого вважаються найщасливішими у світі людьми.

Відзначати свято у День весняного рівнодення, коли день і ніч на Землі рівні, прийняли невипадково. Ця подія має глобальне значення, оскільки вона знаменує собою перший день весни у Північній півкулі та початок пробудження природи після зими. Засновники свята наголосили, що всі люди планети мають рівні, як день і ніч, права на щастя.

На честь Міжнародного дня щастя 20 березня "Телеграф" підготував добірку гарних, яскравих листівок зі словами теплих побажань. Надішліть ці картинки рідним, друзям, колегам або просто знайомим. Ви точно підіймете їм настрій у цей непростий час.

З Міжнародним днем щастя 2025: листівки та картинки

Якщо хтось 20 березня зустрічає свій день народження, із цією подією обов’язково треба привітати. "Телеграф" підготував прикольні привітання з днем народження.