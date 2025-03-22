Когда в школах Киева начнутся весенние каникулы в 2025 году

Учебный год в Киеве закончится 30 мая

Весенние каникулы в Киеве начнутся совсем скоро. Столичные школьники уйдут на отдых с 24 марта до 30 марта включительно.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Отдых традиционно продлится одну неделю.

Во время каникул школы не останутся пустыми. Для детей организуют различные кружковые занятия, воспитательные и информационно-образовательные мероприятия, чтобы каникулярное время прошло с пользой.

Что касается школьников в других украинских городах, то большинство будут отдыхать в этот же срок. Впрочем, в Хмельницком через карантин каникулы провели с 3 по 10 марта, а в Днепре и Сумах, например, отдых начнется с 31 марта.

Есть также важная информация для родителей будущих первоклассников: с 1 апреля начнется прием заявлений в первые классы. В этом году впервые введена возможность онлайн-подачи заявки через Портал услуг в разделе "Запись ребенка в школу". Для тех, кто предпочитает традиционные способы, документы можно подать лично, отправить по электронной или обычной почте.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что в школе на Волыни дети отравились неизвестным веществом. В каком они состоянии.