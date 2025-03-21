В некоторых дважды: когда в школах Львова будут весенние каникулы (график)

Каждая школа выбирает даты каникул самостоятельно

Большинство учеников пойдут на весенние каникулы с 24 марта и будут отдыхать неделю. При этом на Пасху, которую отмечают 20 апреля, школьники также будут иметь несколько дополнительных выходных.

Об этом сообщает Львовский городской совет. Решение о начале и окончании каникул каждое учебное заведение принимает самостоятельно.

График весенних каникул в школах Львова

Львовская академическая гимназия при национальном университете "Львовская политехника" 24.03.2025 – 28.03.2025

Львовская лингвистическая гимназия 24.03.2025 – 30.03.2025

Лицей "Галицкий" 24.03.2025 – 30.03.2025

Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа №3 15.04.2023 – 21.04.2025

Начальная школа №4 18.03.2025 – 21.03.2025; 18.04.2025 – 22.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №9 24.03.2025 – 30.03.2025

Лицей №10 имени святой Марии Магдалены 17.04.2025 – 23.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №27 г. Львова им. Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого 24.03.2025 – 28.03.2025

Лицей №28 31.03.2025 – 06.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №34 имени Маркияна Шашкевича г. Львова 17.04.2025 – 22.04.2025

Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков 24.03.2025 – 30.03.2025; 05.05.2025 – 11.05.2025

Лицей №52 13.03.2025 – 16.03.2025; 21.04.2025 – 27.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №62 24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025

Учреждение общего среднего образования №87 Львовского городского совета имени Ирины Калинец 24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 21.04.2025.

Лицей №2 17.03.2025 – 23.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Литей №5 им. Иванны и Ильи Кокорудев 24.03.2025 – 30.03.2025

Лицей № 17 03.03.2025 – 09.03.2025

Начальная школа "Родничок" 24.03.2025 – 30.03.2025

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №31 г. Львова 17.03.2025 – 23.03.2025

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №36 г. Львова 15.03.2025 – 23.03.2025; 21.04.2023

Лицей №45 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Лицей №46 им. Вячеслава Чорновила 24.03.2025 – 30.03.2025

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №48 г. Львова: 1 и 5 классы: 17.02 – 21.02; 2 и 6 классы: 24.02 – 28.02; 3 и 7 классы: 03.03 – 07.03; 4 и 8 классы: 10.03 – 14.03; 9 и 10 классы: 17.03 – 21.03; 11 классы: 24.03 – 28.03. 16.04 – 22.04 (все классы)

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №50 г. Львова 17.03.2025 – 23.03.2025

Лицей №51 имени Ивана Франко 01.03.2025 – 09.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №55 г. Львова 22.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Лицей №66 24.03.2025 – 30.03.2025

Лицей имени Ивана Пулюя 28.03.2025; 18.04.2025 – 27.04.2025

Лицей международных отношений им. В. Стуса 15.03.2025 – 23.03.2025

Лицей имени Василия Симоненко 24.03.2025 – 30.03.2025

Классическая гимназия при ЛНУ им. И. Франко 17.03.2025 – 21.03.2025; 21.04.2025

Лицей "Европейский" 24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025

Начальная школа "Школа радости" 24.03.2025 – 30.03.2025

Начальная школа "Малыш" 17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Лицей "Надежда" 15.03.2025 – 23.03.2025

Средняя общеобразовательная школа №1 г. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №13 24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №32 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №72 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №73 г. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №86 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 24.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №90 24.03.2025 – 30.03.2025

Лицей №93 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №95 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №96 МЖК-1 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №98 г. Львова 22.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

Лицей "Ориана" 24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

Лицей "Интеллект" 24.03.2025 – 28.03.2025

Лицей "Сиховский" 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Лицей №80 24.03.2025 – 28.03.2025

Начальная школа "Первоцвет" 27.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Начальная школа "Дивосвит" 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Гимназия "Тривита" 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025, 21.04.2025

Учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия Шептицких" 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025, 21.04.2025

Лицей №6 08.03.2025 – 16.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Лицей "Львовский" 17.03.2025 – 21.03.2025; 21.04.2025 – 22.04.2025

Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №7 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Лицей №8 10.03.2025 – 15.03.2025; 17.04.2025 – 23.04.2025

Начальная школа "Шаг за шагом" 24.03.2025 – 28.05.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа I-III ст. "Лидер" с разными формами обучения 24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

Лицей №21 24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 22.04.2025

Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №24 им. М. Конопницкой 25.03.2025 – 28.03.2025

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №29 г. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Лицей №37 24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №42 г. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №47 г. Львова 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №49 г. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №63 г. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Лицей №70 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025; 22.04.2025

Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №71 17.03.2025 – 23.03.2025;

Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №82 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Лицей "Просвіта" 24.03.2025 – 30.03.2025

Гимназия "Провесень" 24.03.2025 – 30.03.2025

Начальная школа "Колокольчик" 26.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Общеобразовательная школа "Берегиня" Львова 24.03.2025 – 30.03.2025

Подборцовский лицей 24.03.2025 – 30.03.2025

Лисиничевская гимназия 17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №20 г. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №22 им. Василия Стефаника 24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №23 г. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №30 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025, 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №33 г. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025

Лицей №38 03.03.2025 – 07.03.2025; 21.04.2025 – 25.04.2025

Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №43 03.03.2025 – 09.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №44 имени Тараса Шевченко 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №41 г. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025; 22.04.2025

Начальная школа №53 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков 24.03.2025 – 30.03.2025

Средняя общеобразовательная школа №54 г. Львова 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025; 22.04.2025

Лицей №57 имени Короля Даниила 16.04.2025 – 22.04.2025

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №78 г. Львова 27.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Лицей №81 им. П. Сагайдачного Львовского городского совета 24.03.2025 – 28.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №91 г. Львова 24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №92 г. Львова 24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 21.04.2025

Лицей №94 24.03.2025 – 28.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №97 г. Львова 26.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №99 г. Львова 26.03.2025 – 28.03.2025, 21.04.2025 – 22.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №100 Львова 17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа — Львовский экономический лицей" 17.03.2025 — 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Львовская юридическая гимназия 10.03.2025 – 14.03 2025; 16.04.2025 – 22.04 2025

Учебно-воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий — Львовский технологический лицей" 24.03.2025 — 30.03.2025; 17.04.2025 – 23.04.2025

Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги 24.03.2025 – 30.03.2025; 21.04.2025

Великогрибовичский лицей 24.03.2025 – 28.03.2025

Зашковский лицей имени Евгения Коновальца 24.03.2025 – 28.03.2025

Грядовская гимназия 24.03.2025 – 30.03.2025

Зарудцевская гимназия 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Малеховская гимназия 24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Малогрибовицкая начальная школа 24.03.2025 – 30.03.2025

Рясне-Русский лицей 24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Лицей №15 24.03.2025 – 30.03.2025

Лицей №18 26.03.2025 – 30.03.2025; 21.04.2025 – 22.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №40 г. Львова 05.03.2025 – 09.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Львовская украинская гуманитарная гимназия им. Елены Степанов с углубленным изучением украиноведения и английского языка 24.03.2025 – 30.03.2025

Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств 24.03.2025 – 30.03.2025

Средняя общеобразовательная школа №60 г. Львова 22.03 – 30.03.2025; 19.04 – 21.04.2025

Лицей "Гроно" 03.03.2025 – 09.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №65 г. Львова 17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №67 г. Львова 10.03.2025 – 14.03.2025; 17.04.2025 – 23.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №68 г. Львова 24.03.2025 – 30.03.2025; 21.04.2025

Лицей №74 имени Маши Подгорянки 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Лицей №75 имени Леси Украинки 24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 22.04.2025

Средняя общеобразовательная школа №77 г. Львова с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности 20.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 22.04.2025

Львовская гимназия "Евшан" 17.03.2025 – 21.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко 24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Начальная школа "Арника" 24.03.2025 – 30.03.2025; 21.04.2025

Начальная школа "Один, два, три" 26.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Начальная школа "Рассвет" 24.03.2025 – 29.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

Ранее жителей Днепра запугивали угрозами "колумбайна" в местных школах. В списке учебных заведений, где злоумышленники обещали устроить стрельбу, есть и школа №62, в которой учился подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко.