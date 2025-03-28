Церковный праздник 28 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы не стать бедным и несчастным
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Узнайте, какой желтый цветок чтили наши предки 28 марта и почему
В эту пятницу, 28 марта, христиане восточного обряда чтят память преподобного Илариона Нового, который жил в VIII веке. Святого, согласно церковному календарю по новоюлианскому стилю, раньше вспоминали 10 апреля (по старому стилю).
С юных лет Иларион мечтал о монашеской жизни. В молодости он ушел в монастырь, где провел многие годы в уединении и молитве. За преданность духовному труду он был возведен в сан пресвитера, а затем избран игуменом Пеликитского монастыря, располагавшегося неподалеку от пролива Дарданеллы современной Турции (монастырь разрушен и сожжен в XIX веке).
Согласно легенде, молитвы преподобного изгоняли бесов, исцеляли больных, усмиряли стихии, отгоняли вредителей с полей и наполняли сети рыбаков рыбой. Однажды во время богослужения Иларион и 42 его инока были схвачены византийским полководцем Михаилом Лаханодраконом. Их заковали в цепи, подвергли мучениям и казнили.
Традиции и приметы 28 марта
В Иларионов день на Руси было принято собирать ранние цветы мать-и-мачехи, которым приписывали особую силу. Считалось, что они помогают избавиться от любых недугов, укрепляют здоровье и придают сил. Их заваривали и употребляли как лекарство или для профилактики.
- Дождь, туман или иней утром обещают хороший урожай.
- Сороки расположились на верхушках деревьев — скоро потеплеет.
- Мать-и-мачеха уже цветет — лето будет теплым.
Что нельзя делать 28 марта
- Отказывать в помощи — можете оказаться на месте нуждающегося.
- Ругаться с близкими людьми — отношения могут испортиться навсегда.
- Выворачивать карманы — будет скоро кража.
- Брать и давать деньги в долг — произойдут ощутимые финансовые потери.
Праздники и события 28 марта
- Всемирный день историка
- День уважения к кошке (Respect Your Cat Day)
- День рождения стиральной машины
- День рождения саксонского фарфора
- День резиновых калош
У кого именины 28 марта
Сегодня именины празднуют Иларион, Стефан, Василий, Николай и Илья.
Напомним, что в этом месяце отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на март 2025 года.